2024 m. antrąjį ketvirtį nedarbo lygis sudarė 6,9 proc.

Vyrų nedarbo lygis 2024 m. antrąjį ketvirtį buvo 7,6 proc., moterų – 6,3 proc. Jaunimo (15–24 metų amžiaus) nedarbo lygis 2024 m. antrąjį ketvirtį sudarė 16,9 proc., per ketvirtį jis padidėjo 2,3 procentinio punkto, per metus – 8,4 procentinio punkto.

Ilgalaikio nedarbo lygis per ketvirtį sumažėjo 0,5 procentinio punkto ir 2024 m. antrąjį ketvirtį sudarė 1,9 proc., palyginti su atitinkamu 2023 m. laikotarpiu, jis sumažėjo 0,1 procentinio punkto.

2024 m. antrąjį ketvirtį buvo 109,6 tūkst. 15–74 metų amžiaus bedarbių, iš jų 15–24 metų amžiaus – 17,5 tūkst. Per ketvirtį bedarbių skaičius sumažėjo 17,6 tūkst. Ilgalaikių bedarbių 2024 m. antrąjį ketvirtį buvo 29,8 tūkst., arba 27,2 proc. visų bedarbių. Per ketvirtį ilgalaikių bedarbių skaičius sumažėjo 7,5 tūkst., per metus – 1,1 tūkst.

15–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis 2024 m. antrąjį ketvirtį sudarė 74,2 proc., per ketvirtį jis padidėjo 2 proc., per metus – 0,4 procentinio punkto. Šios amžiaus grupės moterų užimtumo lygis buvo 1,7 procentinio punkto žemesnis už vyrų užimtumo lygį (atitinkamai 73,3 ir 75 proc.).

Jaunimo (15–24 metų amžiaus) užimtumo lygis 2024 m. antrąjį ketvirtį sudarė 31,2 proc., per ketvirtį padidėjo 2 procentiniais punktais, per metus – 1,2 procentinio punkto. 55–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis per ketvirtį padidėjo 2 procentiniais punktais ir 2024 m. antrąjį ketvirtį sudarė 70,1 proc.

2024 m. antrąjį ketvirtį darbo jėgai priskiriamų asmenų buvo 1 mln. 581,2 tūkst., palyginti su 2024 m. pirmuoju ketvirčiu, tokių asmenų skaičius padidėjo 21 tūkst.

Šių metų antrąjį ketvirtį dirbo ar turėjo darbą 1 mln. 471,6 tūkst. gyventojų. Per ketvirtį užimtų gyventojų skaičius padidėjo 38,6 tūkst., per metus – 26,7 tūkst.

2024 m. antrąjį ketvirtį buvo 896,9 tūkst. ekonomiškai neaktyvių 15 metų ir vyresnių gyventojų, iš jų daugiau nei pusė (60,1 proc.) – senatvės pensininkai ar išankstinės senatvės pensijos gavėjai, 16,1 proc. – besimokantis 15–24 metų amžiaus jaunimas.