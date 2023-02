20 didžiausių maitinimo įmonių pernai sumokėjo 30 proc. daugiau mokesčių

Iš maitinimo įstaigų didžiausia mokesčių mokėtoja Lietuvoje – „Premier Restaurants“, valdanti „McDonald’s“ greitojo maisto restoranų tinklą. Pernai, palyginti su 2021 metais, įmonė sumokėjo 22,8 proc. mažiau mokesčių – 5,75 mln. eurų (2021 metais – 7,45 mln. eurų).

Antroje vietoje pagal sumokėtus mokesčius – „Amber Food“, jungianti restoranus „Katpėdėlė“, „Charlie Pizza“, „La Crepe“, „Skonis“ ir kt. Įmonė pernai sumokėjo 2,74 mln. eurų – 77,9 proc. daugiau nei 2021 metais (1,54 mln. eurų).

Portalas vz. lt skelbia, jog trečioje vietoje pagal sumokėtus mokesčius pernai buvo įmonė „Delano“, ketvirtoje – „Restoranų grupė FORTAS“, penktoje – „Amber Food“ priklausanti „Neragauta Azija“.

Rikiuodamas didžiausius mokesčių mokėtojus, vz.lt skelbia sumuojantis visus sumokėtus mokesčius ir įmokas, įskaitant netiesioginius mokesčius (pridėtinės vertės mokestį (PVM), akcizus) bei gyventojų pajamų mokestį (GPM). Prie sumokėtų mokesčių ir įmokų priskiriamos ir tos sumos, kurias įmonė sumokėjo už kitą juridinį ar fizinį asmenį, perėmusi to asmens mokestinę nepriemoką. Be to, įmonės gali turėti mokestinę nepriemoką.