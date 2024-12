Žiūrint šiaušiasi oda: užfiksavo, kaip lėktuvas nukrito ant kelio ir lūžo pusiau

Lėktuvo avarija įvyko trečiadienį apie 15 val. vietos laiku.

Lėktuve buvo tik pilotas.

Anot pareigūnų, krentantis lėktuvas trenkėsi į tris transporto priemones. Kol kas nežinoma, kiek tiksliai žmonių nukentėjo ir kokia jų būklė.

In Texas, a plane crashed onto a highway, collided with cars, and split in half



Four people have been hospitalized, but miraculously, no fatalities occurred. The pilot was the only person on board the plane.



It is believed that the crash was caused by an engine malfunction. The… pic.twitter.com/mgbBhwcQlK