Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Žiniasklaida: Kanados premjeras svarstė, ar Trumpas galėtų panaudoti kariuomenę prieš jo šalį

2026-09-24 17:29 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-24 17:29
Pridėkite kaip šaltinį Google

Kanados ministras pirmininkas Markas Carney svarstė galimybę, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas gali panaudoti kariuomenę siekdamas savo tikslo prijungti Kanadą prie Jungtinių Valstijų, pranešė „The New York Times“ (NYT).

Donaldas Trumpas (Nuotr. www.whitehouse.gov)

Kanados ministras pirmininkas Markas Carney svarstė galimybę, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas gali panaudoti kariuomenę siekdamas savo tikslo prijungti Kanadą prie Jungtinių Valstijų, pranešė „The New York Times“ (NYT).

REKLAMA
0

Interviu leidiniui M. Carney teigė, kad tokio scenarijaus negalima ignoruoti.

NYT: Markas Carney svarstė tikimybę, kad Donaldas Trumpas prieš Kanadą gali pasitelkti kariuomenę

M. Carney išsamiau nekomentavo karinės grėsmės, rašė NYT, tačiau rizikai apibūdinti naudojo finansų rinkų terminologiją.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Manau, kad eidamas tokias pareigas privalai atsižvelgti į mažos tikimybės didelio poveikio riziką“, – vėlų trečiadienį paskelbtame interviu sakė buvęs Anglijos ir Kanados centrinių bankų vadovas M. Carney.

REKLAMA
REKLAMA

„Tai tiesiog rizikos valdymas. Tai nėra pagrindinis scenarijus, tačiau būtų neatsakinga tam nesirengti“, – sakė M. Carney.

REKLAMA

Kanada yra viena artimiausių JAV prekybos ir karinių partnerių, tačiau milžiniškų kaimynių santykius sukrėtė D. Trumpo pradėtas prekybos karas ir jo primygtinis reikalavimas, kad jis nori paversti Kanadą JAV valstija.

Derybos dėl prekybos karo sušvelninimo žlugo rugpjūčio 21 dieną.

M. Carney ne kartą sakė D. Trumpui, kad Kanada niekada netaps JAV dalimi. Apklausos rodo, kad daugelis kanadiečių nebelaiko JAV draugiška kaimyne.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų