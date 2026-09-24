Žiniasklaida: Kanados premjeras svarstė, ar Trumpas galėtų panaudoti kariuomenę prieš jo šalį

Interviu leidiniui M. Carney teigė, kad tokio scenarijaus negalima ignoruoti.
NYT: Markas Carney svarstė tikimybę, kad Donaldas Trumpas prieš Kanadą gali pasitelkti kariuomenę
M. Carney išsamiau nekomentavo karinės grėsmės, rašė NYT, tačiau rizikai apibūdinti naudojo finansų rinkų terminologiją.
„Manau, kad eidamas tokias pareigas privalai atsižvelgti į mažos tikimybės didelio poveikio riziką“, – vėlų trečiadienį paskelbtame interviu sakė buvęs Anglijos ir Kanados centrinių bankų vadovas M. Carney.
„Tai tiesiog rizikos valdymas. Tai nėra pagrindinis scenarijus, tačiau būtų neatsakinga tam nesirengti“, – sakė M. Carney.
Kanada yra viena artimiausių JAV prekybos ir karinių partnerių, tačiau milžiniškų kaimynių santykius sukrėtė D. Trumpo pradėtas prekybos karas ir jo primygtinis reikalavimas, kad jis nori paversti Kanadą JAV valstija.
Derybos dėl prekybos karo sušvelninimo žlugo rugpjūčio 21 dieną.
M. Carney ne kartą sakė D. Trumpui, kad Kanada niekada netaps JAV dalimi. Apklausos rodo, kad daugelis kanadiečių nebelaiko JAV draugiška kaimyne.
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