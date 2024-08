Vos per plauką nuo nelaimės: krentantis lėktuvas sudužo visai greta golfo žaidėjo

Lėktuvui būnant apie 122 metrų aukštyje, įvyko stiprus mechaninis gedimas, lėmęs incidentą. Viduje buvęs keleivis nenukentėjo, o nenustatytas pilotas išsisuko tik su pjautine žaizda rankoje, skelbia portalas „Daily Mail“.

„(Tai buvo) visų stebuklų stebuklas, kad niekas nenukentėjo paprastai labai perpildytoje teritorijoje, kur susirinkdavo žmonės ir stovėdavo golfo vežimėliai“, – naujienų portalui sakė „Haggin Oaks“ viceprezidentas Kenas Mortonas jaunesnysis.

Pilotas, apibūdinamas kaip 30–40 metų amžiaus vyras, pakilo iš Sakramento McClellan aerodromo ir skrido virš pirmosios Arcade Creek aikštyno duobutės, kai jo lėktuvas nukrito.

„Jis žinojo, kad nesugebės grįžti į oro uostą. Tai buvo saugiausia vieta, kurią jis galėjo rasti“, – KCRA sakė Sakramento ugniagesių departamento atstovas spaudai kapitonas Justinas Sylvia.

Nedidelio orlaivio variklis išsijungė ir lėktuvas nuskriejo maždaug 50–70 metrų, kol atsitrenkė į sklype esantį pastatą.

