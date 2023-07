Vokietija suėmė septynis asmenis dėl įtariamo islamistų sąmokslo

Vyrai iš Vidurinės Azijos „kurį laiką buvo pažįstami ir juos vienija radikali islamo ideologija“, teigiama federalinės prokuratūros (GBA) pareiškime.

Netrukus po to, kai 2022 metų pradžioje prasidėjo rusų invazija į Ukrainą, „jie beveik tuo pačiu metu išvyko iš ten į Vokietiją“, sakė prokurorai.

Šie septyni asmenys kartu su dar vienu Nyderlanduose suimtu įtariamuoju 2022 metų birželį suformavo kuopelę, kurios tikslas buvo „įvykdyti sensacingus teroristinius išpuolius IS dvasia“.

Prokurorai teigė, kad „įtariamieji jau buvo numatę taikinius Vokietijoje, žvalgė galimas nusikaltimo vietas ir bandė įsigyti ginklų“, kol nebuvo sulaikyti.

REKLAMA

REKLAMA

Tačiau jie pridūrė, kad grupuotė neturėjo konkretaus teroristinio sąmokslo.

Vyrus, tarp kurių buvo penki Turkmėnistano, vienas Tadžikistano ir dar vienas Kirgizijos pilietis, policija sulaikė įvairiose Vokietijos vakarinio Šiaurės Reino-Vestfalijos žemės vietose.

REKLAMA

Išskyrus Kirgizijos įtariamąjį, prokurorai kaltina vyrus, kad jie nuo 2022 metų balandžio rinko lėšas IS ir siuntė jas šiai organizacijai į užsienį.

Dar vieną įtariamąjį iš Tadžikistano ir jo žmoną kirgizę sulaikė Nyderlandų pareigūna.

Nyderlandų prokurorai teigė, kad abu jie kaltinami parengiamaisiais teroristinių nusikaltimų veiksmais. Be to, vyras taip pat buvo įtariamas naryste IS.

„Mūsų saugumo pajėgos ir toliau daug dėmesio skiria kovai su islamo terorizmu“, – sakoma Vokietijos vidaus reikalų ministrės Nancy Faeser pareiškime, kuriame grėsmė apibūdinama kaip itin didelė.