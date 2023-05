Vatikane katalikų ir koptų stačiatikių popiežiai drauge suteikė palaiminimą

Aleksandrijos popiežius ir visos Afrikos patriarchas Tawadrosas II prisidėjo prie Pranciškaus per jo savaitinę bendrąją audienciją. Iš pradžių jis arabiškai pasakė ilgą kalbą, o pabaigoje drauge su Pranciškumi palaimino lietingą rytą susirinkusius žmones.

Priimdamas Tawadrosą II Vatikane, Pranciškus priminė, kad trečiadienį minimos pirmojo katalikų ir koptų stačiatikių popiežių – šventojo Pauliaus VI ir Shenoudos III (Sinutijo III) – susitikimo 50-osios metinės. Per tą susitikimą 1973 metų gegužės 10-ąją abu popiežiai pasirašė bendrą pareiškimą dėl savo bendro tikėjimo Kristumi ir prozelitizmo atmetimo, be to, išreiškė susirūpinimą palestiniečių padėtimi ir paragino siekti taikos Artimuosiuose Rytuose.

Nuo to laiko santykiai gerėjo. Pranciškus 2017 metais aplankė Tawadrosą II koptų stačiatikių katedroje Kaire. Tuo metu Egipto stačiatikiai bandė atsigauti po dešimtis gyvybių nusinešusių islamistų mirtininkų išpuolių bažnyčiose.

Pranciškus dažnai kalba apie vadinamąjį kraujo ekumenizmą – idėją, kad katalikai ir ortodoksai, nors ir skiriami schizmos bei teologinių nesutarimų, drauge gedi dėl religinio smurto prieš krikščionis. Trečiadienį Pranciškus paminėjo 2015 metų išpuolį Libijoje, kai buvo nupjautos galvos 21 žmogui. Dauguma aukų buvo Egipto koptai.

„Kalbant apie Koptų Bažnyčios kankinius, kurie yra ir mūsų kankiniai, noriu paminėti Libijos kranto kankinius, kurie patyrė kankinystę prieš kelerius metus“, – sakė Pranciškus.

Tawadroso II vizito kulminacija bus kitas ekumenizmui svarbus įvykis. Sekmadienį jis vadovaus koptų stačiatikių liturgijai popiežiaus Pranciškaus, kaip Romos vyskupo, katedroje – Laterano Šv. Jono bazilikoje.