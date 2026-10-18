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TV3 naujienos > Užsienis

Valstybinė Irano žiniasklaida: patvirtintas naujasis gynybos ministras

2026-10-18 12:22 / šaltinis: ELTA
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2026-10-18 12:22
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Irano parlamentarai sekmadienį naujuoju šalies gynybos ministru patvirtino Mehrdadą Akhlaghi, kuris pakeis savo pirmtaką, žuvusį pirmąją karo su Jungtinėmis Valstijomis dieną.

Irano vėliava (nuotr. 123rf.com)

Irano parlamentarai sekmadienį naujuoju šalies gynybos ministru patvirtino Mehrdadą Akhlaghi, kuris pakeis savo pirmtaką, žuvusį pirmąją karo su Jungtinėmis Valstijomis dieną.

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„Islamo konsultacinės asamblėjos (parlamento) nariai šiandien pareiškė pasitikėjimą Mehrdadu Akhlaghi, kandidatu į gynybos ir ginkluotųjų pajėgų logistikos ministro postą“, – pranešė valstybinė televizija. Šis sprendimas priimtas praėjus beveik aštuoniems mėnesiams nuo pirmųjų JAV ir Izraelio smūgių, sukėlusių konfliktą.

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Už paskyrimą balsavo dauguma parlamentarų

Vyriausybės interneto svetainės duomenimis, už M. Akhlaghi paskyrimą balsavo 237 parlamentarai iš 277 balsavusiųjų.

Ilgametis gynybos sektoriaus pareigūnas pakeis Azizą Nasirzadeh, kuris vasario 28 d. žuvo per JAV ir Izraelio smūgį aukščiausių šalies vadovų kompleksui kartu su buvusiu aukščiausiuoju lyderiu ajatola Ali Khamenei ir aukšto rango kariuomenės vadais.

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„Jei parlamentas pareikš man pasitikėjimą, atsakomybė už Gynybos ministeriją man teks itin jautriu laikotarpiu“, – prieš balsavimą sakė M. Akhlaghi, pranešė naujienų agentūra ISNA.

„Tokiomis aplinkybėmis šalies gynybai būtina tiksliai suprasti aplinką, suvokti įvykių raidos logiką, nustatyti reikšmingas tendencijas ir būti pasirengus įvairiems galimiems ateities scenarijams“, – pridūrė jis.

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Nors M. Akhlaghi karinio laipsnio neturi, Gynybos ministerijoje jis dirba jau 42 metus, o nuo 2013 m. vadovauja Irano gynybos pramonės organizacijai – valstybinei ginklų gamintojai.

2007 m. Jungtinės Tautos (JT) įvedė sankcijas M. Akhlaghi dėl įtariamo jo dalyvavimo veikloje, susijusioje su branduolinėmis arba balistinėmis raketomis.

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