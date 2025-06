Vaizdo įrašas su Trumpu sprogdina internetą: karalienė iš jo pasityčiojo?

Antradienio vakarą D. Trumpas atvyko į Nyderlandus, kur vyko NATO viršūnių susitikimas.

Atvykus D. Trumpą pasitiko Nyderlandų karalius Vilhelmas Aleksandras ir jo žmona, dukra.

Nors iš pradžių buvo numatyta, kad D. Trumpas apsistos prabangiame viešbutyje, jis buvo pakviestas praleisti naktį karališkojoje rezidencijoje, kur karalius ir karalienė gyvena su trimis dukterimis.

„Prezidentas Trumpas priėmė karaliaus Vilemo Aleksandro kvietimą praleisti naktį Huis ten Bosch rūmuose Hagoje“, – antradienį patvirtino Baltųjų rūmų pareigūnas.

„Tai istorinis įvykis – pirmą kartą JAV prezidentas apsistos karaliaus rezidencijoje“, – priduria jis.

Kitą rytą po pusryčių rūmuose Nyderlandų karališkoji šeima pozavo oficialiai fotografijai su prezidentu.

Po fotoaparatų blyksnių karalius Vilhelmas Aleksandras paklausė prezidento, ar jam patiko viešnagė.

„Buvo puiku“, – atsakė D. Trumpas, atsisukdamas į fotografus.

Tuo metu karalienė Maksima į kameras, atrodo, pamėgdžiojo D. Trumpą.

