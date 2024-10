Vaizdai iš vietos: JAV smogė galingiausias uraganas per šimtmetį

Uraganas Miltonas Floridoje jau pareikalavo gyvybių, rašo „Sky news“. Du žmonės žuvo Saint Luisės apygardoje. Dar bent keli žmonės pateko į ligonines.

„Ypač pavojinga“ 3 kategorijos audra pasiekė sausumą netoli Siesta Ki, tankiai apgyvendintoje vietovėje vakarinėje valstijos pakrantėje, pranešė Nacionalinis uraganų centras 20.30 val. vietos laiku (ketvirtadienį 3.30 val. Lietuvos laiku).

Roof is gone at Tropicana Field #milton #rays



Video by: Nick Friedman@mysuncoast @WESH pic.twitter.com/VME6Um351J