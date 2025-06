Tuskas: demokratija padėjo Lenkijos ekonomikai pranokti Iraną

„Iranas pasirinko autoritarizmą, religinę valstybės santvarką ir prieš Vakarus nukreiptą kursą. Lenkija (pasirinko – PAP) demokratiją, laisvą ekonomiką ir Europą“, – „X“ sekmadienį rašė D. Tuskas.

„Pradėjome nuo to paties lygio: mes be dujų ir naftos, jie – be laisvės. Visiems radikalaus kurso keitimo šalininkams – pasvarstymui“, – pridūrė D. Tuskas ir pasidalino JAV analitinio centro „Institute for Progress“ vieno įkūrėjų ir vadovų Aleco Stappo įrašu.

REKLAMA

REKLAMA

Socialinėje platformoje „X“ A. Stappas rašė: „Vos vienos kartos laikotarpiu Lenkija nuo Irano lygio ekonominio išsivystymo pasiekė Japonijos lygį“.

REKLAMA

Jis pridėjo grafiką, kuriame pavaizduotas visų trijų šalių BVP, tenkantis vienam gyventojui. Grafiko duomenimis, Lenkija neseniai pasivijo Japoniją, o Iranas yra gerokai atsilikęs.

Iš mokslinio internetinio leidinio „Our World in Data“ paimtame grafike pateikiami BVP vienam gyventojui duomenys apskaičiuoti atsižvelgiant į infliaciją ir šalių pragyvenimo išlaidų skirtumus.