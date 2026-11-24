Tai įvyko praėjus 12 dienų po kito panašaus incidento, per kurį žuvo keturi žmonės.
Į avariją pateko sraigtasparnis
„Vykdant mokomąją misiją, į avariją pateko mūsų karinėms oro pajėgoms priklausantis „AS-532“ tipo sraigtasparnis. Nuolaužos jau rastos, vykdomos paieškos ir gelbėjimo operacijos“, – pranešė kariuomenė.
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