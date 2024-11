Skelbiama, kad 12 gamyklos darbuotojų buvo sužeisti, sprogimo banga išdaužė aplink esančių pastatų langus.

Tarnybos greitai suvaldė incidentą.

An explosion occurred at the Tüpraş oil refinery in Kocaeli, Turkey, during a routine training exercise



According to local media reports, 12 employees sustained minor injuries, and the blast wave shattered windows in the surrounding areas. The incident was quickly brought under… pic.twitter.com/TcWlQyisax