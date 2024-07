Turistų garbinamos Graikijos salos kenčia nuo liepsnų: po rekordinių ankstyvų karščių atėjo gaisrų banga

Po šiltos žiemos ir ankstyvos karščio bangos, kai temperatūra siekė 44 laipsnius, Graikijai prognozuojamas sunkus gaisrų sezonas.

Koso saloje teko evakuoti kelis kaimus ir viešbučius, žmonės buvo laikinai apgyvendinti kituose būstuose ir sporto aikštelėse, rodo nukentėjusių žmonių įrašai socialinėje žiniasklaidoje.

pic.twitter.com/hKYH3QHSkI



🔴 GREECE :📹 MASSIVE FIRE BROKE OUT NEAR KARDAMENA TOWN ON KOS ISLAND



which was difficult to extinguish due to strong winds in the region.

Today fire is under control.