 
Kalendorius
Lapkričio 28 d., penktadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Tuniso prezidentas sukritikavo EP rezoliuciją dėl žmogaus teisių situacijos jo šalyje

2025-11-28 18:33 / šaltinis: ELTA
2025-11-28 18:33

Tuniso prezidentas Kaisas Saiedas griežtai sukritikavo Europos Parlamento rezoliuciją dėl žmogaus teisių situacijos jo šalyje. Ši rezoliucija yra „atviras kišimasis į mūsų reikalus“, penktadienį vaizdo žinutėje pareiškė K. Saiedas.

Tuniso prezidentas Kaisas Saiedas (nuotr. SCANPIX)

Tuniso prezidentas Kaisas Saiedas griežtai sukritikavo Europos Parlamento rezoliuciją dėl žmogaus teisių situacijos jo šalyje. Ši rezoliucija yra „atviras kišimasis į mūsų reikalus“, penktadienį vaizdo žinutėje pareiškė K. Saiedas.

REKLAMA
0
REKLAMA
REKLAMA

„Jūs dar galite iš mūsų šio to pasimokyti žmogaus teisių ir laisvės klausimais“, – pridūrė jis, turėdamas omenyje europarlamentarus. 

REKLAMA

EP deputatai ketvirtadienį Strasbūre didele balsų dauguma pritarė tekstui, kuriame reikalaujama paleisti advokatę ir prezidento kritikę Sonią Dahmani. Teisininkė ketvirtadienį buvo paleista iš kalėjimo, tačiau toliau lieka teisėjo priežiūroje.

K. Saiedas jau trečiadienį išsikvietė Europos Sąjungos (ES) ambasadorių šalyje. Prezidentūra apkaltino italų diplomatą Giuseppę Perronę „nesilaikant diplomatinių taisyklių“, tačiau detalių nenurodė. G. Perronė prieš tai susitiko su didžiausios Tuniso profsąjungos UGTT pirmininku.

REKLAMA
REKLAMA

Europarlamentarai savo rezoliucijoje pareiškė „didelį susirūpinimą“ dėl teisinės valstybės principų ir pagrindinių teisių regreso Tunise ir paragino šalies institucijas užtikrinti žodžio ir susirinkimų laisvę, taip pat teismų nepriklausomumą.

Tuo tarpu dešimtys šalies politikų dėl tariamo sąmokslo prieš valstybę buvo nuteisti ilgomis kalėjimo bausmėmis. „Apeliacinis teismas Tunise penktadienio rytą priėmė galutinį nuosprendį prieš kaltinamuosius vadinamajame sąmokslo prieš valstybę procese“, – pranešė radijo stotis „Mosaique FM“. Skirtos nuo 5 iki 45 metų laisvės atėmimo bausmės.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tunise 2011 m. prasidėjo vadinamasis Arabų pavasaris. Jis buvo vienintele šalis, po šių revoliucijų tapusi demokratija. Tačiau 2019 m. demokratiškai išrinktas prezidentas K. Saiedas forsavo Konstitucijos pataisas, kurios suteikė jam gerokai daugiau valdžios. Jau kurį laiką jis imasi autoritarinių veiksmų prieš kritikus.

180 šalis apimančiame spaudos laisvės reitinge, kurį sudaro organizacija „Reporteriai be sienų“, Tunisas šiais metais smuko 11 pozicijų nuo 118 į 129 vietą.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų