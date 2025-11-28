Tuniso prezidentas sukritikavo EP rezoliuciją dėl žmogaus teisių situacijos jo šalyje

„Jūs dar galite iš mūsų šio to pasimokyti žmogaus teisių ir laisvės klausimais“, – pridūrė jis, turėdamas omenyje europarlamentarus.
EP deputatai ketvirtadienį Strasbūre didele balsų dauguma pritarė tekstui, kuriame reikalaujama paleisti advokatę ir prezidento kritikę Sonią Dahmani. Teisininkė ketvirtadienį buvo paleista iš kalėjimo, tačiau toliau lieka teisėjo priežiūroje.
K. Saiedas jau trečiadienį išsikvietė Europos Sąjungos (ES) ambasadorių šalyje. Prezidentūra apkaltino italų diplomatą Giuseppę Perronę „nesilaikant diplomatinių taisyklių“, tačiau detalių nenurodė. G. Perronė prieš tai susitiko su didžiausios Tuniso profsąjungos UGTT pirmininku.
Europarlamentarai savo rezoliucijoje pareiškė „didelį susirūpinimą“ dėl teisinės valstybės principų ir pagrindinių teisių regreso Tunise ir paragino šalies institucijas užtikrinti žodžio ir susirinkimų laisvę, taip pat teismų nepriklausomumą.
Tuo tarpu dešimtys šalies politikų dėl tariamo sąmokslo prieš valstybę buvo nuteisti ilgomis kalėjimo bausmėmis. „Apeliacinis teismas Tunise penktadienio rytą priėmė galutinį nuosprendį prieš kaltinamuosius vadinamajame sąmokslo prieš valstybę procese“, – pranešė radijo stotis „Mosaique FM“. Skirtos nuo 5 iki 45 metų laisvės atėmimo bausmės.
Tunise 2011 m. prasidėjo vadinamasis Arabų pavasaris. Jis buvo vienintele šalis, po šių revoliucijų tapusi demokratija. Tačiau 2019 m. demokratiškai išrinktas prezidentas K. Saiedas forsavo Konstitucijos pataisas, kurios suteikė jam gerokai daugiau valdžios. Jau kurį laiką jis imasi autoritarinių veiksmų prieš kritikus.
180 šalis apimančiame spaudos laisvės reitinge, kurį sudaro organizacija „Reporteriai be sienų“, Tunisas šiais metais smuko 11 pozicijų nuo 118 į 129 vietą.
