Trumpo rėmėjas, milijardierius Ackmanas pratrūko: ne už tai mes balsavome

JAV prezidento Donaldo Trumpo sprendimas įvesti milžiniškus muitus Amerikos prekybos partneriams prilygsta „ekonominiam branduoliniam karui“, teigia milijardierius rizikos draudimo fondų valdytojas B. Ackmanas, kuris 2024 m. parėmė D. Trumpo kandidatūrą į JAV prezidentus.

Sekmadienį paskelbtame pranešime socialiniame tinkle „X“ B. Ackmanas teigė, kad „verslo investicijos sustos, vartotojai užvers savo pinigines“, jei balandžio 9 d. įsigalios daugelis naujų mokesčių.

