Trumpo patikėtinio veide – kryžius: paaiškino, ką tai simbolizuoja

Priešingai nei spėliojama internete, kad tai nuoroda į Ilono Musko socialinį tinklą X, toks kryžius ant kaktos yra Pelenų trečiadienio, žyminčio gavėnios pradžią, simbolis.

JAV valdžia, atėjus D. Trumpui, pradėjo aktyviai demonstruoti savo religingumą. Kai kurie susitikimai pradedami nuo bendros maldos, o D. Trumpas abiejų kadencijų metu prisiekė net ant dviejų biblijų vienu metu – asmeninės ir „nacionalinės svarbos“.

Kanalas „Fox News“ pažymėjo, kad politiko su šiuo simboliu ant kaktos pasirodymas yra retenybė tokio lygio valstybininkams.

