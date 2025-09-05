Kalendorius
Rugsėjo 5 d., penktadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas užstojo Kennedy jaunesnįjį po įtempto svarstymo Kongrese

2025-09-05 08:39 / šaltinis: ELTA
2025-09-05 08:39

JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį pareiškė paramą savo prieštaringai vertinamam sveikatos sekretoriui Robertui F. Kennedy jaunesniajam po to, kai jis buvo apklaustas Kongrese dėl sprendimų atleisti mokslininkus ir pertvarkyti šalies skiepų politiką.

NATO viršūnių susitikimas Hagoje (nuotr. SCANPIX)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį pareiškė paramą savo prieštaringai vertinamam sveikatos sekretoriui Robertui F. Kennedy jaunesniajam po to, kai jis buvo apklaustas Kongrese dėl sprendimų atleisti mokslininkus ir pertvarkyti šalies skiepų politiką.

REKLAMA
0

„Jis yra labai geras žmogus, jo ketinimai labai geri ir jis turi šiek tiek kitokių idėjų“, – sakė D. Trumpas per vakarienę Baltuosiuose rūmuose su technologijų sektoriaus vadovais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tris valandas trukęs svarstymas, kuris dažnai peraugdavo į barnius, vyko praėjus savaitei po to, kai D. Trumpo administracija nušalino Ligų kontrolės ir prevencijos centro (CDC) direktorę Sue Monarez ir dėl to svarbiausioje šalies visuomenės sveikatos agentūroje kilo sumaištis.

REKLAMA
REKLAMA

Savo įžanginėje kalboje RFK jaunesnysis užsipuolė CDC veiksmus COVID pandemijos metu, kaltindamas jį „apgailėtinai“ nesėkminga „katastrofiška ir beprasmiška“ politika, įskaitant rekomendacijas dėl kaukių, socialinės distancijos ir mokyklų uždarymo.

REKLAMA

„Mums reikia drąsios, kompetentingos ir kūrybingos naujos CDC vadovybės, žmonių, galinčių ir norinčių nubrėžti naują kryptį“, – sakė jis, pabrėždamas, kad Sveikatos departamentas iš naujo sutelkė dėmesį į lėtines ligas.

S. Monarez, CDC direktorė, kurią RFK jaunesnysis anksčiau palaikė, ketvirtadienį „The Wall Street Journal“ paskelbtame straipsnyje apkaltino sekretorių „sąmoningomis pastangomis susilpninti Amerikos visuomenės sveikatos sistemą ir vakcinų teikiamą apsaugą“.

REKLAMA
REKLAMA

RFK jaunesniojo paaiškinimas dėl jos atleidimo – kaip jis sakė senatoriams per posėdį – buvo paprastas: „Aš jos paklausiau: „Ar jūs esate patikimas žmogus?“ O ji atsakė: „Ne.“

„Sekretoriaus Kennedy teiginiai yra melagingi, o kai kuriais atvejais – akivaizdžiai juokingi“, – AFP atsiųstame pareiškime teigė S. Monarez advokatai, pridurdami, kad ji pasirengusi liudyti po priesaika.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Aršūs ginčai

Kadaise buvęs gerbiamas aplinkosaugos teisininkas, pirmojo dešimtmečio viduryje RFK jaunesnysis tapo pagrindiniu aktyvistu prieš skiepus, du dešimtmečius skleidęs gausią dezinformaciją, kol prezidentas Donaldas Trumpas jį paskyrė sveikatos sekretoriumi.

Pradėjęs eiti pareigas, RFK jaunesnysis nustatė apribojimus, kas gali gauti skiepus nuo COVID-19, nutraukė federalines dotacijas mRNR technologijai, kuri išgelbėjo milijonus gyvybių, ir paskelbė apie naujus tyrimus dėl jau anksčiau paneigtų teiginių apie autizmo ir skiepų sąsajas.

REKLAMA

Pagrindinis Senato finansų komiteto demokratas Ronas Wydenas, vadovavęs klausymui, uždavė toną reikalaudamas, kad RFK jaunesnysis būtų prisaikdintas, ir apkaltino jį, kad jis, duodamas ankstesnius parodymus, melavo žadėdamas neriboti skiepų prieinamumo. Vėliau šis reikalavimas buvo atmestas.

„Šaliai būtų naudingiausia, kad Robertas Kennedy atsistatydintų, o jei to nepadarys, Donaldas Trumpas turėtų jį atleisti, kol nenukentėjo daugiau žmonių“, – griaudėjo R. Wydenas.

REKLAMA

Tačiau D. Trumpas užstojo RFK jaunesnįjį, ketvirtadienio vakarą Baltųjų rūmų renginyje sakydamas, kad jis „šiandien laikėsi labai gerai, bet tai nėra standartinis pokalbis... Man patinka, kad jis kitoks“.

Per įtemptą klausymą demokratų senatorė Maria Cantwell pavadino RFK jaunesnįjį „šarlatanu“ dėl jo išpuolių prieš mRNR tyrimus, o šis apkaltino senatorę Maggie Hassan „beprotiškomis kalbomis“ ir „išgalvotais dalykais, kad išgąsdintų žmones“, kai ji pareiškė, kad tėvai jau dabar negali gauti vakcinų nuo COVID savo vaikams.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Vakcinos tampa vis gilėjančios partijų tarpusavio kovos centru. Konservatyviojoje Floridoje trečiadienį paskelbta, kad bus panaikinti visus skiepų reikalavimai, taip pat ir mokykloms, o Vakarų pakrantės Kalifornijos, Vašingtono ir Oregono aljansas paskelbė, kad sukurs savo vakcinų rekomendacinę instituciją, kad atsvertų RFK jaunesniojo daromą įtaką nacionaliniu lygmeniu.

REKLAMA

Respublikonų nesutarimai

Respublikonai dažniausiai palaikė RFK jaunesnįjį, nors buvo ir ryškių nesutarimų.

Senatorius Billas Cassidy, gydytojas, kurio parama buvo labai svarbi RFK jaunesniojo patvirtinimui, kritikavo mRNR finansavimo panaikinimą. Prie jo prisijungė kolegos respublikonai gydytojas senatorius Johnas Barrasso ir senatorius Thomas Tillis.

REKLAMA

B. Cassidy klausė RFK jaunesniojo, ar prezidentas D. Trumpas nusipelnė Nobelio premijos už operaciją „Warp Speed“ – programą, kuri paspartino vakcinų nuo COVID pateikimą rinkai.

RFK jaunesnysis sutiko, kad D. Trumpas turėtų gauti šią premiją – tačiau čia pat pagyrė hidroksichlorokiną ir ivermektiną, sąmokslo teorijų šalininkų propaguojamus vaistus, kurie, kaip paaiškėjo, negydo Covid-19.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų