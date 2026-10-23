Trumpas užsipuolė NBA žvaigždę LeBroną Jamesą: „Jis niekam tikęs“

D. Trumpas paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip krepšinio legenda antradienį prieš pirmąsias sezono rungtynes su „New York Knicks“, išsirikiavęs kartu su savo komandos „Philadelphia 76ers“ draugais, atlieka judesius, primenančius apšilimo pratimus.
„Skambant mūsų himnui LeBronas Jamesas demonstruoja nepagarbą mūsų šaliai! Nuo pat pradžių sakiau, kad jis niekam tikęs, tikra gėda. LeBronas Jamesas turėtų atsiprašyti visų tų didžių Amerikos karių ir didvyrių, kurie žuvo už Amerikos vėliavą ir visa tai, ką simbolizuoja mūsų šalis!“ – savo socialiniame tinkle „Truth Social“ rašė D. Trumpas.
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