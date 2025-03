Trumpas: už husių atakas atsakingu bus laikomas Iranas

„Kiekvienas husių šūvis nuo šiol bus laikomas šūviu, paleistu iš IRANO ginklų ir vadovybės, ir IRANAS bus laikomas atsakingu bei patirs pasekmes“, – paskelbė D. Trumpas socialiniame tinkle „Truth Social“.

Nors Jungtinės Valstijos jau ne vieną mėnesį smogia husių taikiniams, D. Trumpas savo pareiškime – ir tai yra neįprasta – konkrečiai įvardijo Iraną, kurį jis taip pat spaudžia dėl branduolinių derybų.

JAV prezidentas šį savo įrašą socialiniame tinkle paskelbė po to, kai per pirmuosius per jo naująją kadenciją JAV smūgius Jemene šeštadienį žuvo 53 žmonės ir 98 buvo sužeisti.

Husiai savo ruožtu prisiėmė atsakomybę už du smūgius JAV lėktuvnešiui ir surengė tūkstantinius protestus jų kontroliuojamose Jemeno dalyse.

Jungtinės Valstijos husiams smogė dėl jų nuolatinių išpuolių prieš laivus Raudonojoje jūroje, kurie labai apsunkina laivybą šiuo itin svarbiu prekybos maršrutu.

Husiai yra sakę, kad išpuolius rengia solidarizuodamiesi su palestiniečiais Gazos Ruože, kur Izraelis remiant JAV kovoja su palestiniečių grupuote „Hamas“.

„Į bet kokią tolesnę husių ataką ar atsakomuosius veiksmus bus atsakyta didele jėga“, – taip pat parašė D. Trumpas ir pridūrė, kad „Iranas šiame konflikte vaidina nekaltą auką“.

Irano remiami husių sukilėliai, daugiau nei dešimtmetį kontroliuojantys didžiąją Jemeno dalį, priklauso „pasipriešinimo ašiai“, kurią sudaro proiraniškos grupuotės, griežtai nusistačiusios prieš Izraelį ir Jungtines Valstijas.