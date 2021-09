Trumpas pateikė ieškinį dukterėčiai ir „The New York Times“ dėl mokesčių tyrimo

Niujorko valstijos Dačeso apygardos teismui pateiktame ieškinyje rašoma, kad „The New York Times“ žurnalistai Susanne Craig, Davidas Barstow ir Russas Buettneris surengė „didelio masto kampaniją, siekdami gauti Donaldo J. Trumpo konfidencialius mokesčių duomenis“.

„Atsakovai surezgė klastingą sąmokslą, kad gautų konfidencialius ir neskelbtinus duomenis, kuriuos panaudojo kaip priemonę gauti asmeninės naudos apgaulės būdu legitimizuojant jų paskelbtus darbus“, – rašoma ieškinyje ir priduriama, kad jų motyvas buvo „asmeninė vendeta“.

„The New York Times“ ir trys minėti žurnalistai 2019-aisiais pelnė Pulitzerio apdovanojimą už tyrimą apie Trumpų šeimos finansus.

Pulitzerio apdovanojimų valdyba nurodė, kad šis tyrimas „paneigė D. Trumpo pareiškimus apie savarankiškai susikurtą kapitalą ir iškėlė į viešumą verslo imperiją, vengiančią mokesčių“.

Laikraščio straipsnyje buvo tvirtinama, kad D. Trumpas gavo daugiau kaip 400 mln. dolerių šiandienos kursu iš tėvo nekilnojamojo turto imperijos, daugiausia per nesąžiningas mokesčių schemas.

Mary yra eksprezidento vyriausiojo brolio Fredo Trumpo jaunesniojo, kuris mirė 1981 metais nuo nesaikingo alkoholio vartojimo sukeltų komplikacijų, dukra.

2020 metais pasirodžiusioje atviroje prisiminimų knygoje „Per daug ir niekad negana: kaip mano šeima sukūrė pavojingiausią žmogų pasaulyje“ (Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man) moteris atskleidė, kad ji buvo pagrindinis minėto „The New York Times“ tyrimo šaltinis.

„Nevykėlis“

D. Trumpo 27 puslapių ieškinyje teigiama, kad „The New York Times“ žurnalistai „atkakliai spaudė jo dukterėčią Mary L. Trump ir galiausiai įtikino ją slapta išnešti duomenis iš savo teisinio atstovo biuro bei perduoti juos „The New York Times“.

„The New York Times“ žurnalistė S. Craig trečiadienį ryte socialiniame tinkle „Twitter“ parašė: „Pabeldžiau į Mary Trump duris. Ji atidarė. Manau, tai vadinama žurnalistika.“

Ieškinyje tvirtinama, kad suteikusi informacijos, M. Trump pažeidė 2001 metais pasirašytą sutartį dėl informacijos neatskleidimo. Konfidencialumo sutartį ji pasirašė, kai buvo pasiektas susitarimas dėl eksprezidento tėvo Fredo Trumpo vyresniojo turto paveldėjimo.

D. Trumpas prašo priteisti jam 100 mln. dolerių žalai atlyginti, taip pat visas pajamas, gautas pardavus dukterėčios knygą.

M. Trump pareiškime, kurį citavo televizija NBC, pavadino dėdę „nevykėliu“.

„Tai desperacija. Nebėra kur trauktis“, – sakė ji.

„Jis, kaip įprasta Donaldui, mėgins pakeisti temą“, – kalbėjo M. Trump.

Niujorke eksprezidento atžvilgiu atliekamas tyrimas dėl mokestinio sukčiavimo ir kitų įtariamų pažeidimų, susijusių su jo verslo imperijos „The Trump Organization“ finansine veikla.

REKLAMA

„The Trump Organization“ yra kontroliuojančioji įmonė, valdanti šimtus D. Trumpui priklausančių verslo subjektų, pradedant viešbučiais ir baigiant golfo klubais.

Rugpjūtį Teisingumo departamentas taip pat nurodė Iždo departamentui pateikti Kongreso komitetui duomenis už šešerius metus, kurių paviešinimui D. Trumpas įnirtingai priešinosi.

Įstatymai neįpareigoja JAV prezidento skelbti duomenis apie asmeninius finansus, tačiau nuo Richardo Nixono laikų tai darė visi Amerikos lyderiai.

D. Trumpas nekart žadėjo paskelbti juos, kai bus atliktas auditas, tačiau žodžio nesilaikė ir sulaužė šią tradiciją.

„Donaldo Trumpo mokesčių klausimo nušvietimas [dienraštyje] „The New York Times“ padėjo informuoti piliečius tiksliais reportažais viršesnio visuomenės intereso tema“, – sakė laikraščio atstovė Danielle Rhoades Ha.

„Šis ieškinys yra bandymas užčiaupti nepriklausomas žiniasklaidos organizacijas, ir mes ketiname ryžtingai gintis“, – pridūrė ji.