Trumpas niūrioje ir klaidinančioje rinkimų kampanijos kalboje gąsdino migrantais

Atkaklioje kovoje dėl Baltųjų rūmų prasidėjus finišo tiesiajai, respublikonų eksprezidentas skelbia protekcionistinę žinią dėl ekonomikos ir demonizuoja imigrantus, stengdamasis sutelkti savo rinkėjus – daugiausia baltuosius darbininkų klasės amerikiečius.

Jo varžovei, demokratų viceprezidentei Kamalai Harris (Kamalai Haris) žadant dirbti su respublikonais, D. Trumpas pasakė įprastą skaldančią kalbą, nepaprastai išpūsdamas vietinio mastelio įtampas ir klaidindamas dėl imigracijos skaičių bei politikos.

„Amerika visame pasaulyje garsėja kaip okupuota Amerika. Ją vadina okupuota. Mus okupuoja nusikalstama jėga“, – kalbėjo D. Trumpas per kone pusantros valandos pasirodymą Ororoje Kolorado valstijoje.

Kalboje, skirtoje beveik vien imigracijai, jis pareiškė: „Tačiau visiems čia, Kolorade, ir visoje mūsų šalyje (...) pažadu: 2024 metų lapkričio 5-oji Amerikoje bus Išsivadavimo diena.“

JAV vyriausybė daug metų stengiasi tvarkytis su padėtimi prie pietinės sienos su Meksika, bet D. Trumpas labai išpučia susirūpinimą skelbdamas, esą vyksta migrantų, kurie žagins ir žudys amerikiečius, invazija.

„Rasistiniai melai“

Ororoje buvo padarytas išplitęs įrašas, kaip ginkluoti ispanakalbiai siautėja viename daugiabutyje. Dėl šio įrašo atsirado daugybė neteisingų naratyvų, kad miestą terorizuoja imigrantai iš Lotynų Amerikos.

Melagingai vadindamas K. Harris nusikaltėle, D. Trumpas – nuteistas nusikaltėlis – neteisingai pareiškė, kad venesueliečių gaujoms Kolorade buvo duotas leidimas šaudyti į policiją, ir kalbėjo apie „priešą iš vidaus“, esą keliantį didesnę grėsmę už bet kokį užsienio priešininką.

D. Trumpas žadėjo susitvarkyti su migrantų gaujomis pasitelkdamas 1798 metų įstatymą, kuriuo federalinei vyriausybei leidžiama deportuoti užsieniečius iš priešiškų šalių. Tai būsianti masinių deportacijų, kurias jis vadina „Operacija „Orora“, dalis.

Smurtinių nusikaltimų, kurių padaugėjo valdant D. Trumpui, mažėjo su kiekvienais prezidento Joe Bideno (Džo Baideno) administracijos valdymo metais.

Vertinant pagal proporcijas, migrantai įvykdo mažiau nusikaltimų nei amerikiečiai, tačiau keliose didelio dėmesio sulaukusiose bylose, susijusiose su smurtiniais išpuoliais prieš moteris ir vaikus, kaip įtariamieji figūruoja užsieniečiai. Tai papiktino respublikonus.

Nelegalių migrantų prie pietinės sienos dabar fiksuojama maždaug tiek pat kiek 2020-aisiais – paskutiniais D. Trumpo prezidentavimo metais. Pikas buvo 2023-iųjų pabaigoje – rekordinis 250 tūkst. migrantų skaičius gruodžio mėnesį.

Kairiosios pakraipos lobistų grupė „ProgressNow Colorado“ atmetė D. Trumpo „rasistinius melus apie Ororą“, o jo mitingą pavadino didžiule strategine klaida.

„Turi grįžti“

K. Harris per kampanijos renginį Skotsdeilyje Arizonoje skelbė visiškai kitokią – vienybės – žinią ir žadėjo įsteigti dvipartinę patarėjų tarybą, be to, sakė, kad jos vyriausybėje dirbs ir koks nors respublikonas.

„Pastaruosius kelerius metus mūsų šalyje esama stiprių jėgų, bandančių skaldyti mus (...). Turime daugiau bendrų, o ne mus skiriančių dalykų“, – sakė ji.

Iki lapkričio 5-osios rinkimų likus mažiau nei keturioms savaitėms, apklausos rodo, kad rinkimų baigties prognozuoti neįmanoma. Naujausia laikraščio „The Wall Street Journal“ apklausa penktadienį parodė, kad K. Harris šiek tiek lenkia D. Trumpą keturiose iš septynių „svyruojančių“ valstijų, bet visose svarbiose valstijose skirtumai neperžengia paklaidos ribų.

Ororos policijos departamentas naujienų agentūrai AFP sakė turintis tik pavienių pranešimų apie venesueliečių gaujos „Tren de Aragua“ veiklą mieste, o meras respublikonas Mike'as Coffmanas (Maikas Kofmanas) D. Trumpo pareiškimus pavadino nepaprastai išpūstais.

D. Trumpas anksčiau panašiai skleidė pramanytas istorijas, kad imigrantai iš Haičio Springfilde Ohajuje valgo gyventojų šunis ir kates.

Ororoje jis pakartojo savo grasinimą deportuoti šią bendruomenę, nors ji Ohajuje gyvena legaliai.

„(Jie) turi grįžti ten, iš kur atvyko“, – pareiškė jis.

Antrame mitinge Rine Nevadoje D. Trumpas panašiai kalbėjo apie imigraciją, bet skyrė dėmesio ir ekonomikai.

Nevada, kurioje yra Las Vegasas, turi didelį paslaugų sektorių ir D. Trumpas čia reklamavo savo arbatpinigių neapmokestinimo politiką, sulaukdamas pritarimo šūksnių.