Trumpas įspėjo užsienio bendroves laikytis JAV imigracijos įstatymų

Ketvirtadienį JAV imigracijos ir muitinės tarnyba (ICE) surengė vieną didžiausių reidų pagal D. Trumpo kovos su imigracija kampaniją ir sulaikė šimtus žmonių.
„Prašom gerbti mūsų šalies imigracijos įstatymus, – sekmadienį savo socialiniame tinkle „Truth Social“ pareiškė Baltųjų rūmų šeimininkas. – Jūsų investicijos yra laukiamos, ir mes raginame jus LEGALIAI atsivežti savo labai protingus žmones (…). Mainais prašome, kad samdytumėte ir apmokytumėte Amerikos darbuotojus.“
Paviešintoje filmuotoje medžiagoje matyti, kaip statomoje „Hyundai-LG“ akumuliatorių gamykloje sulaikytieji surakinami antrankiais ir įsodinami į specialius autobusus.
„Neteisėta praktika“
Už krašto saugumo tyrimus Džordžijos valstijoje atsakingas specialusis agentas Stevenas Schrankas (Stivenas Šrankas) nurodė, kad reidas buvo nukreiptas prieš „neteisėtą įdarbinimo praktiką, vykdomą šioje didžiulėje 100 akrų (40 ha) ploto statybų aikštelėje“.
Bendrovė „LG Energy Solution“ pranešė, kad buvo sulaikyti 47 jos darbuotojai – 46 iš Pietų Korėjos ir vienas iš Indonezijos.
Ji pridūrė, kad, kaip manoma, apie 250 sulaikytųjų dirbo jos rangovui ir kad dauguma jų yra iš Pietų Korėjos.
Seulas per derybas su Vašingtonu dėl muitų atsižvelgė į D. Trumpo raginimus investuoti į įmones JAV.
Praėjusį mėnesį, praėjus kelioms valandoms po Pietų Korėjos prezidento Lee Jae-myungo (Li Džemjungo) susitikimo su D. Trumpu Vašingtone, oro linijos „Korean Air“ paskelbė, kad įsigis 100 „Boeing“ orlaivių. Tai didžiausias sandoris Pietų Korėjos aviacijos istorijoje.
Seulas taip pat liepą pažadėjo Jungtinėse Valstijose investuoti 350 mlrd. JAV dolerių (298,41 mlrd. eurų).
Pietų Korėja taip pat užsitikrino susitarimą dėl 15 proc. eksporto muitų į Jungtines Valstijas – žymiai mažesnių nei 25 proc., kuriuos anksčiau grasino įvesti D. Trumpas.
„ICE elgėsi teisingai“
D. Trumpas pažadėjo atgaivinti JAV gamybos sektorių ir deportuoti milijonus dokumentų neturinčių migrantų.
Sekmadienį įspėdamas investuotojus laikytis įstatymo, D. Trumpas iš esmės pripažino, kad JAV vietos darbuotojams trūksta įgūdžių.
„ICE elgėsi teisingai, nes jie čia buvo atvykę nelegaliai, – sakė jis apie Imigracijos ir muitinės tarnybos reidą, kuris sukėlė įtampą tarp Vašingtono ir Seulo. – Tačiau turime ką nors sugalvoti, kaip atsivežti papildomų darbuotojų, kad mūsų žmonės būtų apmokyti ir galėtų tai daryti patys.“
Sekmadienį Seulas nurodė, kad derybos dėl sulaikytų darbuotojų paleidimo baigtos ir jie netrukus bus paleisti bei parskraidinti namo.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!