Trumpas ir Xi Jinpingas aptarė pasaulį drebinančius konfliktus: kalbėjo ir apie Ukrainos likimą

„Abiejų valstybių vadovai taip pat apsikeitė nuomonėmis svarbiais tarptautiniais ir regioniniais klausimais, tokiais kaip padėtis Artimuosiuose Rytuose, Ukrainos krizė ir Korėjos pusiasalis“, – sakoma pranešime.
Kinijos užsienio reikalų ministerija daugiau informacijos apie diskusijas šiais tarptautinės darbotvarkės klausimais nepateikė.
Trumpo ir Xi Jinpingo pokalbis
Ministerija taip pat nurodė, kad Xi Jinpingas ir D. Trumpas išreiškė abipusę paramą tam, kad lapkritį Kinijoje būtų sėkmingai surengtas neformalus Azijos ir Ramiojo vandenyno ekonominio bendradarbiavimo (APEC) šalių lyderių susitikimas, o gruodį Jungtinėse Valstijose – Didžiojo dvidešimtuko (G20) lyderių aukščiausiojo lygio susitikimas. Tai gali reikšti, kad abu lyderiai susitarė dalyvauti šiuose forumuose ir iki metų pabaigos ketina surengti dar du susitikimus.
JAV savo pranešimo apie D. Trumpo ir Xi Jinpingo derybas kol kas nepaskelbė.
CBS naujienų tarnybos duomenimis, derybos Ovaliajame kabinete vyko už uždarų durų. Po jų bendra spaudos konferencija nebuvo surengta.
Baltųjų rūmų pietinėje pievelėje kalbėdamas su žurnalistais D. Trumpas tepasakė, kad „mūsų susitikimas buvo puikus.“
Į žurnalistų klausimus, be kita ko apie Taivaną, jis neatsakė.
Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, prieš derybas Baltuosiuose rūmuose Xi Jinpingas pareiškė, kad Kinija ir Jungtinės Valstijos turėtų vengti konfliktų ir konfrontacijos, o abiejų šalių santykiai turėtų būti panašesni į lenktynes, o ne į susidūrimą, po kurio viena pusė laimi, o kita pralaimi.
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