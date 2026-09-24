Baltarusija suteikė malonę 13 politinių kalinių

Prezidentūra neįvardijo asmenų, kuriems suteikta malonė ir kurie buvo nuteisti už „ekstremistinius nusikaltimus“ – šį terminą ji vartoja kalbėdama apie politinius kalinius.
Nuo praėjusių metų Baltarusija paleido šimtus politinių kalinių, o praėjusią savaitę – dar 25, Jungtinėms Valstijoms sutikus panaikinti sankcijas dviem Baltarusijos bendrovėms.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį pareiškė, kad Vašingtonas „rengia didžiulį susitarimą“, pagal kurį būtų perkamos kalio trąšos iš Baltarusijos.
JAV prezidentas platformoje „Truth Social“ pridūrė, kad taip kalio trąšų būtų galima įsigyti pigiau nei iš Kanados.
„Baltarusijos prezidentas Aliaksandras Lukašenka pasirašė dekretą, kuriuo suteikė malonę 15 nuteistųjų, tarp jų 13 asmenų, padariusių ekstremistinius nusikaltimus“, – ketvirtadienį pranešė Baltarusijos prezidentūra, pridurdama, kad tarp asmenų, kuriems suteikta malonė, yra 10 moterų.
Baltarusijos žmogaus teisių gynimo organizacijos „Viasna“ duomenimis, šalies kalėjimuose tebėra daugiau kaip 800 politinių kalinių. Daugelis jų buvo suimti per masinius opozicijos protestus prieš ginčijamą A. Lukašenkos perrinkimą 2020 metais.
Nuo 1994 m. valdžioje esantis A. Lukašenka neigia, kad jo šalyje yra politinių kalinių.
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