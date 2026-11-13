Tragedija Indijoje – per avariją žuvo 23 žmonės

Avarija įvyko greitkelyje, besiribojančiame su Kazirangos nacionaliniu parku šiaurės rytinėje Asamo valstijoje.
Žuvo 23 žmonės
Šis kelias eina per specialiai laukinių gyvūnų migracijai skirtą koridorių, kuriame galioja griežti greičio apribojimai.
„Iš viso žuvo 23 žmonės“, – sakė vietos policijos nuovados vadovas Swapneelis Deka.
Asamo vyriausiasis ministras Himanta Biswa Sarma pareiškė esąs „labai sukrėstas tragiškos avarijos“.
„Šios netekties mastas sukrėtė mus visus. Reiškiu užuojautą kiekvienai artimojo netekusiai šeimai“, – socialiniame tinkle „X“ parašė H. Sarma.
Kelių ministerijos duomenimis, Indijoje, kurioje gyvena 1,4 mlrd. žmonių, 2025 m. per eismo įvykius žuvo daugiau kaip 183 tūkst. žmonių, arba daugiau kaip 500 per dieną.
Oficialiais duomenimis, daugelis avarijų siejamos su nepakankamai išvystyta kelių infrastruktūra, prastai prižiūrimomis transporto priemonėmis ir vairuotojų nuovargiu.
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