Toliau tęsiasi Trumpo teismo procesas, baigiamuosius argumentus tikimasi išgirsti kitą savaitę

Kadangi artėja atostogų savaitgalis, advokatai nesutaria dėl nurodymų prisiekusiesiems, be to, egzistuoja kitokių, nenurodytų „problemų“, teisėjas Juanas Merchanas teismui pasakė, jog „yra aišku, kad rytoj užbaigti negalėsime“.

Vis dar neaišku, ar gynyba pateiks savo argumentus (jiems to daryti nebūtina) ir ar teisme liudys pats D. Trumpas.

Dauguma ekspertų teigia, jog yra itin netikėtina, kad jis imsis liudyti šioje reikšmingoje ir pirmoje istorijoje buvusiam JAV prezidentui iškeltoje baudžiamojoje byloje, kadangi dėl to jis patirtų nereikalingą teisinę riziką, be to, būtų apklausiamas prokurorų.

Tačiau D. Trumpo advokatas Toddas Blanche‘as yra užsiminęs, jog jo klientas galėtų pasirodyti liudininku, praėjusią savaitę teisėjui sakydamas, jog „tai yra vienas iš sprendimų, kuriuos turėtume apsvarstyti“.

REKLAMA

REKLAMA

Iki ieškinį pareiškusiosioms šalims baigsiant teikti parodymus, gynėjai pirma turės baigti pagrindinio liudytojo valstijos vardu Michaelo Coheno apklausą.

REKLAMA

Buvęs D. Trumpo asmeninis teisininkas ir advokatas M. Cohenas praėjusią savaitę pasakojo informavęs D. Trumpą apie pornofilmų žvaigždei Stormy Daniels sumokėtus 130 000 JAV dolerių, kad ši artėjant 2016 m. prezidento rinkimams tylėtų apie su D. Trumpu neva turėtą romaną.

Per keletą dienų trukusias ir pirmadienį pasibaigusias apklausas D. Trumpo advokatai M. Coheną stengėsi vaizduoti esant nuteistu nusikaltėliu ir nepataisomu melagiu, primindami, jog už sukčiavimą mokant mokesčius ir melavimą Kongresui jam yra tekę sėdėti kalėjime.

REKLAMA

REKLAMA

Be to, T. Blanche‘as kvestionavo ir M. Coheno lojalumą D. Trumpui bei prokurorams, mėgindamas prisiekusiesiems parodyti, kad buvęs advokatas yra savanaudis ir padarytų bet ką, kad pasiektų savo tikslus.

M. Cohenas nekartą kartojo prisiimąs „atsakomybę“ už savo veiksmus ir jau patyręs jų pasekmes. Iki teismo jis atvirai teigė ir savo knygose rašė nekenčiąs savo buvusio boso.

T. Blanche‘as siekė išmušti savo ūmiu būdu garsėjantį M. Coheną iš vėžių, bet liudytojas savitvardos neprarado ir nuo temos nenukrypo.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Kokia afera“

M. Coheno pasakojimas iš esmės sutapo su tuo, ką pasakojo S. Daniels ir Davidas Peckeris – bulvarinio laikraščio leidėjas, teigęs kartu su D. Trumpu ir D. Cohenu mėginęs užgniaužti neigiamus reportažus šio respublikonų partijos kandidato kelyje į Baltuosius Rūmus 2016 m.

Tuo tarpu D. Trumpas skundėsi, kad savaičių savaites besitęsiantys teismo procesai, kuriuose jis yra priverstas dalyvauti kiekvieną dieną, trukdo jo rinkiminei kampanijai.

REKLAMA

Tą patį jis darė ir pirmadienį, žurnalistams skųsdamasis, jog jam „neleidžia užsiimti politika, nes pastarąsias keturias savaites sėdžiu ledinėje, tamsioje patalpoje. Tai labai nesąžininga“.

D. Trumpas neigia kada turėjęs lytinių santykių su S. Daniels.

Prokurorams baigus teikti parodymus, advokatai galės pristatyti savo argumentus, o kol kas vieninteliu patvirtintu jų liudininku yra rinkiminės kampanijos finansavimo ekspertas.