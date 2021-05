„Netekome septynių vaikų, keturių berniukų ir trijų mergaičių. Taip pat netekome vieno mokytojo ir darbuotojos moters“, – žurnalistams sakė R. Minichanovas.

Pasak jo, šiuo metu 18 sužeistų vaikų gydomi respublikinėje vaikų ligoninėje, tarp jų esama pašautų ir patyrusių kaulų lūžių. Trys pašauti suaugusieji gydomi kitose Kazanės ligoninėse.

Tatarstano prezidentas sakė, kad užpuolikas bendrininkų neturėjo.

Rusijos tyrimų komitetas, pradėjo baudžiamąjį tyrimą dėl nužudymo.

R. Minnichanovas sakė, kad užpuolikas buvo vienas ir jis buvo sulaikytas.

„Teroristas areštuotas. 19-metis, jo vardu yra oficialiai užregistruotas ginklas, kitų bendrininkų nenustatyta“, – kalbėjo Tatarstano vadovas.

Nepaprastųjų situacijų ministerijos atstovės Irinos Volk teigimu, Kazanėje įvestas kontrteroristinės operacijos režimas.

„Nukentėjusiesiems teikiama visa reikalinga medicininė pagalba. Įvykio vietoje dirba gydytojai ir psichologai“, – savo ruožtu nurodė Nacionalinis antiteroristinis komitetas (NAK).

Remiantis komiteto duomenimis, apie 9 val. 30 min. vietos (ir Lietuvos) laiku ginkluotas asmuo ėmė šaudyti Kazanės 175-ojoje gimnazijoje.

„Teritorijoje šalia gimnazijos vykdoma kontrteroristinė operacija, įvestas atitinkamas teisinis režimas. Jėgos struktūros ėmėsi būtinų operatyvinių paieškos priemonių ir tyrimo veiksmų“, – nurodė NAK.

Naujienų agentūros „Interfax“ korespondentas savo ruožtu pranešė, kad iš mokyklos teritorijos išėjo apie 10 specialaus greitojo reagavimo būrio atstovų ir kinologas su tarnybiniu šunimi.

Tuo metu informuotas šaltinis kiek anksčiau informavo naujienų agentūrą „Interfax“, kad per šaudynes Kazanės miesto 175-ojoje gimnazijoje žuvo mažiausiai 11 žmonių, dar daugiau kaip 20 žmonių prireikė medikų pagalbos.

Be to, anksčiau skelbta, kad užpuolikai buvo du, vienas jų – sulaikytas, o kitas – nukautas.

Per valstybinės televizijos transliaciją iš įvykio vietos buvo matyti, kad šalia mokyklos pastato esančiose gatvėse stovėjo dešimtys žmonių, priešgaisrinės tarnybos ir policijos automobiliai.

„Buvau klasėje, pirmiausia išgirdau sprogimą, paskui – šūvius“, – TASS cituoja vieną mokytoją.

Kitas šaltinis, kurį cituoja agentūra „RIA Novosti“, teigė girdėjęs sprogimą ir matęs iš pastato kylančius dūmus.

R. Minnichanovas, atvykęs prie gimnazijos, sakė, kad įvyko „didelė tragedija“.

„Pajėgos yra dislokuotos. Žinoma, viskas, ko reikia, bus suteikta tiek mokyklai, tiek šeimoms. Šiandien [įvyko] didžiulė tragedija visai mūsų respublikai, mūsų šaliai. Mes labai apgailestaujame, kad taip atsitiko“, – sakė jis žurnalistams.

UPDATE: School shooting in Kazan, Russia, also involved some type of explosion, officials say pic.twitter.com/NKCJfILTnE