Tikras siaubas: Meksikos mokykloje nušautas mokytojas

Šis incidentas įvyko praėjus kelioms dienoms po kito išpuolio vienoje šiaurės Meksikos mokykloje, per kurį žuvo mokyklos darbuotojas, o dar trys žmonės buvo sužeisti.
Vietos žiniasklaida pranešė, kad per antradienį įvykdytą išpuolį San Blas Atempos miestelio pagrindinės mokyklos mokinius apėmė panika.
Prokuratūra pranešime nurodė siekdama nustatyti išpuolio vykdytojus pradėjusi tyrimą. Per šį išpuolį į mokytoją buvo paleista keletas kuklų ir jis vėliau mirė ligoninėje.
Anksčiau šį mėnesį du 18-mečiai broliai, ginkluoti peiliais, užpuolė savo buvusią mokyklą šiauriniame Toreono mieste ir nužudė vieną jos darbuotoją.
Meksikoje plačiai paplitęs organizuotas nusikalstamumas ir su narkotikų prekyba susijęs smurtas, tačiau išpuolių mokyklose pasitaiko retai.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.