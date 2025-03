„The Atlantic“ paskelbė JAV atakos planus, kuriais per klaidą buvo pasidalinta pokalbių grupėje

Prieš tai „The Atlantic“ paskelbė redaktoriaus Jeffrey Goldbergo straipsnį, kuriame teigiama, kad „JAV nacionalinio saugumo vadovai įtraukė mane į grupinį pokalbį apie būsimus karinius smūgius Jemene. Nemaniau, kad tai gali būti tiesa. Tada pradėjo kristi bombos“.

Baltieji rūmai patvirtino, kad žurnalistas buvo įtrauktas į grupinį pokalbį, kuriame JAV gynybos sekretorius Pete'as Hegsethas ir kiti pareigūnai planavo operacijas.

HERE ARE THE ATTACK PLANS THAT TRUMP’S ADVISERS SHARED ON SIGNAL:



The Trump WH downplayed the importance of the text messages inadvertently sent to The Atlantic’s editor in chief.. so he released them.



If this isn’t classified information, what is? Donnie’s Big Mac mods? pic.twitter.com/YqJhYmudBs

