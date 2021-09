Sustabdyta dviejų veislininkystės įmonių veikla, bus sprendžiama dėl jų likimo

Žemės ūkio ministerijai (ŽŪM) pavaldžiose bendrovėse tarnyba aptiko šiurkščių pažeidimų. Ministerija vertins jų vadovų kompetenciją ir priims sprendimus dėl įmonių likimo, pranešė ŽŪM.

„Gavę šią informaciją nedelsdami įvertinsime bendrovių vadovų atsakomybę ir tinkamumą eiti pareigas. Taip pat jau baigiamas šių įmonių auditas ir bus matoma reali įmonių verslo ir finansinė situacija“, – pranešime sakė ministras Kęstutis Navickas.

Panevėžio įmonėje tarnybos inspektoriai aptiko neženklintų galvijų, be dokumentų. Be to, nugaišę galvijai nebuvo tinkamai registruojami, nei tvartai, nei transporto priemonės tinkamai nedezinfekuojamos, negalima nustatyti, kada, kiek, kokiame tvarte, kokie gyvuliai karantinuoti.

„Kiaulių veislininkystė“ kiaules į skerdyklą gabeno tinkamai nesuženklintas, jų laikymo patalpos nesandarios, neužtikrinamas pašalinių asmenų patekimas, nėra atskirto barjero nuo kiaulių auginimo ir skerdyklos teritorijų.