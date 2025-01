Visi sužeistieji buvo sąmoningi, pranešė visuomeninis transliuotojas NHK, kuris, remdamasis policijos šaltiniais, nurodė, kad išpuolis po pietų įvyko Hosei universiteto Tamos miestelyje.

NHK ir kitos Japonijos žiniasklaidos priemonės teigė, kad užpuolikė, sociologijos studentė, per paskaitą pradėjo mosikuoti plaktuku.

Keliuose pranešimuose teigiama, kad buvo matyti kraujuojančios žmonių galvos. Tuo tarpu moteris sakė, jog jai kilo pyktis dėl to, kad buvo ignoruojama.

NHK tiesiogiai transliuojamoje filmuotoje medžiagoje buvo matyti, kad prie Japonijos sostinės priemiesčio Mačidos rajone esančiame miestelyje stovėjo eilė greitosios pagalbos automobilių.

