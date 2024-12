Sudužo keleivinis lėktuvas, skraidinęs 181 žmogų – daugybė jų žuvo

Lėktuvas nuvažiavo nuo pakilimo tako ir trenkėsi į sieną Muano tarptautiniame oro uoste šalies pietvakariuose, pranešė naujienų agentūra „Yonhap“.

Bendrovės „Jeju Air“ lėktuvas, kuriuo skrido 175 keleiviai ir šeši įgulos nariai, grįžo iš Bankoko Tailande ir sudužo nusileidimo metu.

Kol kas rasti du gyvi žmonės, tebevyksta gelbėjimo operacijos, naujienų agentūrai „Reuters“ sakė ugniagesių pareigūnas.

Gelbėjimo tarnybos bandė gelbėti žmones, buvusius lėktuvo uodegos dalyje, sakė oro uosto pareigūnas.

Tarp lėktuvo keleivių buvo 173 pietų korėjiečiai ir du tailandiečiai, pranešė „Yonhap“.

Katastrofos priežastis kol kas nežinoma, tačiau vietos žiniasklaida pranešė, kad ją galėjo sukelti lėktuvo sistemose įsipainioję paukščiai.

Nacionalinės priešgaisrinės agentūros duomenimis, tarp 62 žuvusiųjų buvo 37 moterys ir 25 vyrai.

Socialiniuose tinkluose įkeltoje nepatvirtintoje katastrofos, įvykusios netrukus po 9:00 vietos laiku, filmuotoje medžiagoje matyti, kaip orlaivis nuslysta nuo kilimo ir tūpimo tako ir atsitrenkia į sieną, o po to dalis jo liepsnoja.

