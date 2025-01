Stipri ir įtakinga: jos vienintelės klausosi Donaldas Trumpas

Manoma, kad jos rolė bus itin svarbi.

„D. Trumpas dažnai atsigręžia į ją patarimo, ji yra matoma kaip vienintelis žmogus, kurio Trumpas klausosi, ar turi veto teisę tam, ką daro D. Trumpas“, – pirmadienį D. Trumpo inauguracijos metu sakė CNN apžvalgininkė Kaitlyn Collins.

Melania Trump grįžta išmokusi pamokas

Užsienio spauda rašo, kad antroji M. Trump kaip pirmosios ponios kadencija bus kitokia nei buvo pirmoji. Anot CNN, M. Trump į Baltuosius rūmus grįžta išmokusi pamokas, kurias gavo per pirmuosius ketverius jos vyro prezidentavimo metus. Pati ji sako, kad šį kartą bus kitaip.

M. Trump pripažino, kad pirmąjį kartą susidūrė su dalykais, kurių nebuvo numačiusi, gavo atsakomybių, kurių nežinojo gausianti. Todėl šį kartą ji ketina imtis kitokio – svarbesnio – vaidmens.

Kaip minėtam leidiniui sakė šaltiniai, laiką nuo rinkimų iki inauguracijos ji praleido intensyviai ruošdamasi. Ji studijavo užsienio reikalus, mokėsi savarankiškai ir dalyvavo kai kuriuose susitikimuose, kuriuose buvo jos vyras D. Trumpas.

„Tikrai akivaizdu, kad ji turi pasitikėjimo savimi, kurį nebūtinai matėme pirmą kartą. Ji supranta ne tik tai, kas pastatyta ant kortos šiai administracijai, bet ir tai, kas pastatyta ant kortos jai pačiai“, – sakė knygos „Free, Melania“ autorė Kate Bennett.

Pati M. Trump sako, kad ji nėra tik prezidento žmona. Ji pati pabrėžia, kad turi savo nuomonę įvairiais klausimais ir ši nuomonė nebūtinai sutampa su jos vyro D. Trumpo nuomone.

M. Trump savo memuaruose išreiškė tvirtą paramą teisei į abortus, nors tai akivaizdžiai prieštarauja jos vyro D. Trumpo pozicijai.

Išnaudojo visuomenės susidomėjimą

M. Trump pripažįsta ir mato, kad visuomenė ja domisi ir kad šis susidomėjimas gali būti finansiškai bei strategiškai pelningas.

Spalio mėnesį išleista jos autobiografija tebėra „Amazon“ bestseleris, o išleidimo metu ji buvo „New York Times“ bestseleris numeris 1. Netrukus po rinkimų „Amazon“ sudarė licencijavimo sutartį su ja dėl dokumentinio filmo, kuris bus išleistas vėliau šiais metais, filmavimo.

Per inauguracijos iškilmes aplink pirmąją ponią buvo matyti dokumentinio filmo filmavimo komandos ženklų.

Šiais laikais pirmosios ponios neretai pelnosi iš šių pareigų, dažnai išleisdamos memuarus ir pradėdamos viešai kalbėti, tačiau tai darydavo išvykusios iš Vašingtono. Vis dėlto pastarieji M. Trump žingsniai nutraukia šią tradiciją.

Pastaraisiais mėnesiais M. Trump taip pat davė kelis draugiškus interviu televizijai „Fox News“, pabrėždama, kad tapo labiau linkusi patenkinti visuomenės susidomėjimą.

Planuoja darbus

Nors M. Trump beveik nedalyvavo savo vyro rinkiminėje kampanijoje, manoma, kad ji ateinančius ketverius metus laiką leis keliose vietose – Vašingtone, Palm Byče, Niujorke, taip pat dalyvaus svarbiausiuose renginiuose Baltuosiuose rūmuose.

Kaip ji pati pasakojo „Fox News“, ji turės savo prioritetus, planuoja atnaujinti savo iniciatyvą „Būk geriausia“. Ji taip pat išliks nuolatinė savo vyro patarėja.

Kaip ir pirmąją kadenciją, M. Trump nurodė, kad ji turės nedidelį personalą, jo vadovė bus Hayley Harrison, dirbusi su M. Trump pirmosios kadencijos metu.

„Turiu keletą pareigybių, kurias dar turiu įdarbinti. Neskubėsiu to daryti. <...> Nenoriu samdyti per daug žmonių į savo komandą ir išleisti per daug mokesčių mokėtojų pinigų“, – anksčiau sakė ji.

Įvaizdis inauguracijoje – žinutė

Per savo vyro antrąją inauguraciją M. Trump pasipuošė tamsios spalvos deriniu, veidą dengė didele skrybėle. Tai leido susidaryti įspūdį, kad M. Trump nori būti mažiau matoma.

Anot K. Bennett, toks įvaizdis rodo, kad M. Trump jau ėmėsi darbo.

M. Trump dar 2018 m. per kelionę į Egiptą žurnalistams išreiškė pageidavimą, kad „žmonės sutelktų dėmesį į tai, ką aš darau, o ne į tai, ką dėviu“.

Užsienio žiniasklaidoje netrūksta komplimentų M. Trump įvaizdžiams, ji kai kuriuose komentaruose yra vadinama viena stilingiausių JAV pirmųjų ponių istorijoje, pridedančių D. Trumpui kartais trūkstamos elegancijos ir grakštumo.

Atsitraukia Trumpo dukra Ivanka

Šį kartą M. Trump darbai gali būti kitokie ir dėl to, kad jos vyriausioji įdukra Ivanka Trump nebeturės kabineto ir vyresniosios patarėjos titulo. I. Trump išreiškė ketinimą visiškai pasitraukti iš politikos, nes siekia gyventi labiau privatų gyvenimą Majamyje.

„Nelikus Ivankos, Melania gali jaustis turinti daugiau galių būti šios administracijos moteriška figūra“, – sako K. Bennett.