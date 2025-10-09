Kalendorius
Užsienis > Kitos šalys

Stebėtojai: prieiga prie „Facebook“, „Instagram“ mobiliuoju telefonu Afganistane ribojama sąmoningai

2025-10-09 21:09 / šaltinis: BNS
2025-10-09 21:09

Praėjus savaitei po to, kai Afganistane 48 valandas buvo nutrauktos telekomunikacijos, interneto prieigos prievaizdas pranešė, kad šalyje sąmoningai apribota prieiga prie kelių socialinių tinklų, įskaitant „Facebook", „Instagram" ir „Snapchat".

„Facebook“ ir „Instagram“ vartotojai skundžiasi dėl paskyrų užblokavimo: „Meta“ teigia, kad sprendžia problemą (nuotr. SCANPIX)

Praėjus savaitei po to, kai Afganistane 48 valandas buvo nutrauktos telekomunikacijos, interneto prieigos prievaizdas pranešė, kad šalyje sąmoningai apribota prieiga prie kelių socialinių tinklų, įskaitant „Facebook“, „Instagram“ ir „Snapchat“.

0

Naujienų agentūros AFP žurnalistai teigė, kad nuo antradienio šalies provincijose išmaniuosiuose telefonuose prieiga prie socialinių tinklų trūkinėjo, o interneto greitis yra gerokai mažesnis nei įprastai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Dabar patvirtinta, kad apribojimai taikomi keliems paslaugų teikėjams; dėsningumai rodo, kad apribojimai taikomi tyčia“, – trečiadienį sakė kibernetinį saugumą ir interneto valdymą stebinti organizacija „NetBlocks“.

Trikdžiai „pirmiausia paveikė mobilųjį ryšį, taip pat kai kurias fiksuotojo ryšio linijas“.

Talibano vyriausybė neatsakė į AFP prašymus pateikti komentarą.

Praėjusį pirmadienį Afganistane kilo sumaištis, kai be įspėjimo nutrūko mobilusis ir interneto ryšys, ir dėl to sustojo verslas, o žmonės liko atskirti nuo išorinio pasaulio.

Tai įvyko praėjus kelioms savaitėms po to, kai vyriausybė paslaptingo aukščiausiojo lyderio Hibatullah Akhundzada įsakymu kai kuriose provincijose ėmėsi nutraukti sparčiojo interneto ryšį, kad užkirstų kelią „amoralumui“.

Tuo metu „Netblocks“ teigė, jog nutraukimas atrodo atitinkantis tyčinį paslaugų atjungimą, ir pridūrė, kad ryšys sulėtėjo maždaug iki vieno procento įprasto lygio.

Tai pirmas toks atvejis nuo 2021 metų, kai Talibano vyriausybė laimėjo sukilimą ir įvedė griežtą islamo teisės versiją.

Vyriausybė kol kas nekomentavo ryšio nutraukimo.

Internetas, ypač afganų mergaitėms ir moterims, yra gelbėjimosi ratas šalyje, kurioje joms draudžiama mokytis vidurinėse mokyklose ir universitetuose, lankytis sporto salėse, parkuose ir dirbti daugumą darbų.

„Man būtų labai liūdna, jei jie uždraustų „Instagram“ ar kitus socialinius tinklus, nes tai vienintelis būdas man palaikyti ryšį su pasauliu“, – sakė 24 metų Ghezal (Gezal), kuri prašė nurodyti tik jos vardą.

„Šios platformos yra pagrindinis būdas palaikyti ryšį su draugais, gyvenančiais kitose šalyse“, – teigė ji.

2025 metų pradžioje Afganistane prieigą prie interneto turėjo 13,2 mln. žmonių – apie 30,5 proc. gyventojų, rodo specializuotos interneto svetainės „DataReportal“ duomenys.

Socialiniais tinklais naudojosi apie 4,05 mln. žmonių.

