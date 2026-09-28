Smogė uraganas Polo: jau pareikalavo bent 2 žmonių gyvybių

Prognozuojama, kad Polo pirmadienio vakarą (vietos laiku) kaip stiprus uraganas smogs Žemutinės Kalifornijos pusiasaliui Meksikos šiaurės vakaruose.
Uraganas Polo Meksikoje pareikalavo mažiausiai dviejų gyvybių
JAV Nacionalinio uraganų centro (NHC) duomenimis, sekmadienio vakarą (vietos laiku) uraganas judėjo Žemutinės Pietų Kalifornijos valstijos pakrantės link. Tuo metu Polo buvo trečios kategorijos uraganas pagal penkių kategorijų skalę, jo vėjo greitis siekė 205 kilometrus per valandą. Uraganas buvo maždaug už 460 kilometrų į pietvakarius nuo turistų pamėgto Kabo San Luko.
Remiantis orų prognozėmis, Polo turėtų pasiekti sausumą netoli Mulechės savivaldybės ir sukelti smarkias liūtis, staigius potvynius bei užtvindymus. Gyventojai paraginti kiek įmanoma likti patalpose ir atidžiai laikytis civilinės saugos tarnybų nurodymų. Prognozuojama, kad uraganas kirs pusiasalį iš vakarų į rytus.
Tuo metu savaitgalį pro Havajus slinkęs uraganas Nolo kai kur sukėlė potvynius, o sekmadienį prie pietinės Meksikos Ramiojo vandenyno pakrantės susiformavo dar viena atogrąžų audra. NHC duomenimis, Rachel trečiadienį turėtų sustiprėti iki uragano ir judėti virš jūros palei pakrantę.
Dėl šiemet ypač stipraus klimato reiškinio „El Niño“ uraganų sezonas yra neįprastas. Ramiajame vandenyne jau susiformavo devyni uraganai, trys jų pasiekė aukščiausią penktą kategoriją, o Atlanto vandenyne iki šiol nesusiformavo nė vienas uraganas. Uraganų sezonas baigiasi lapkričio 1 dieną.
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