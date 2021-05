Skiepą nuo Covid-19 galite gauti Drakulos pilyje

Nepaisant to, kad Rumunijoje skiepijimas vyko daug sparčiau nei kaimyninėse šalyse, čia piliečiai skiepijasi nenoriai. Nors buvo vykdytos net kelios kampanijos, kvietusios žmones pasiskiepyti, „GLOBSEC“ apskaičiavo, kad nuo 2020 m. spalio iki 2021 m. kovo mėnesio norinčiųjų pasiskiepyti žmonių skaičius šalyje padidėjo tik 1 proc.

Taigi nauja valdžios idėja yra paversti pasiskiepijimą nuo viruso į smagią dieną visai šeimai. Brano pilies lankytojai gaus ne tik nemokamą skiepą, bet ir nemokamą ekskursiją po kankinimo prietaisų muziejaus parodą, kurioje galės pamatyti, kad įdūrimas adata tikra nėra taip baisu, kaip „ispanų kutentojas“, galintis perplėšti žmogaus kūną ir kaulus.

Ši pilis dažnai yra laikoma Drakulos pilies legendiniame B. Stokerio romane prototipu, nes ji gana tiksliai atitinka jos aprašymą, o be to, jos abi stovi ant skardžio Transilvanijoje. Nėra žinių, kad per savo gyvenimą autorius būtų aplankęs šią vietą, tačiau gali būti, kad šį panašumą paaiškina jo perskaityti pilies aprašymai ar matytos iliustracijos. Vladas Drakula, turėjęs įprotį kankinti savo priešus ir tūkstančius jų perdūręs smaigaliais, taip pat yra laikomas svarbiu įkvėpimo šaltiniu. Tiesa, jis Brano pilyje niekada nekaraliavo, bet galimai ten buvo įkalintas keliems mėnesiams.

Skiepijimas košmariškoje pilyje vyks visą gegužės mėnesį, ir žmonės čia gali atvykti be jokios registracijos. Jie net neprivalo būti Rumunijos piliečiai. Žmonės šią idėją daugiausia palaiko, išskyrus vieną ar kitą nedidelį susirūpinimą.

„Norime parodyti žmonėms, kaip Europoje buvo „įduriama“ prieš 500–600 metų“, – „Reuters“ sakė pilies marketingo direktorius Alexandru Priscu.

Visi paskiepijimai vyks įprastine tvarka, taigi reiktų saugotis slaugytojų, teigiančių, kad adata turi keliauti į jūsų kaklą. Ir būtinai praneškite apie bet kokius neįprastus šalutinius poveikius, pavyzdžiui, šnypštimą, pamačius kryžių, baimę česnakams, ar nepaaiškinamą norą nužudyti Bafę, vampyrų žudikę.