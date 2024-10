Šiaurės Korėja: Pchenjane rastas sudužęs Pietų Korėjos dronas

Pietų Korėjos kariuomenė pradžioje paneigė, kad yra susijusi su incidentu, o vėliau pareiškė, kad „nėra prasmės tikrinti vienašališkų Šiaurės Korėjos tvirtinimų ar į juos reaguoti“.

Šiaurės Korėja kaltina Seulą keliskart į oro erdvę virš Pchenjano nusiuntus dronų su propagandinėmis skrajutėmis. Jei bus rastas dar vienas dronas, tai prilygs „karo paskelbimui“, pareiškė Šiaurės Korėjos vadovybė.

Gynybos ministerijos duomenimis, prieš mažiau nei savaitę rastas dronas yra tokio pat tipo, kaip bepiločiai, kurie 2023 m. buvo demonstruojami per karinį paradą Pietų Korėjos sostinėje Seule. Agentūra KCNA paskelbė nuotraukas, kuriose, be kita ko, matyti ant medžio užsikabinęs nukritęs dronas.

Pietų Korėja taip pat kaltina Šiaurę siunčiant dronus į Pietus. Pchenjanas, be to, daug kartų per sieną į Pietų Korėją pasiuntė šiukšlių pripildytų balionų, kurie ten trikdė oro eismą, sukėlė gaisrų ir net pataikė į vyriausybės pastatą.

Šiaurės ir Pietų Korėja techniniu požiūriu iki šiol kariauja, nes jų 1950–1953 metais trukęs konfliktas baigėsi paliaubomis, o ne taikos sutartimi. Šiuo metu šalių santykiai ypač įtempti.