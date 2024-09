Sacharos dykumoje – liūtys: mokslininkai stebisi tai išprovokavusiu neįprastu reiškiniu

Sacharoje per metus iškrenta 0-50 mm kritulių. Ypač sausa būna Šiaurės Sacharos dalyje, ten kritulių kiekis yra „arčiau nulio“.

Orų prognozės, sudarytos pirmajai rugsėjo pusei Sacharos dykumos teritorijai, pribloškia ekspertus. Dalį dykumos užlies lietus, nebūdingas ne tik šiems metų laikams, bet ir apskritai šiai teritorijai.

Meteorologas iš Naujosios Zelandijos Benas Nollas paviešino žemėlapį, kuriame matyti valstybių teritorijos, kurioms gresia stiprūs lietūs ir potvyniai.

The weather over Africa is very weird right now and it's affecting hurricane season.



Typically, African Easterly Waves, or hurricane seedlings, swirl from the Guinea Highlands in West Africa into the tropical Atlantic where they strengthen during late August and September.



This… pic.twitter.com/0aMApPAV5y

REKLAMA