Rusų ultimatumas Ukrainos miesto merui: pasiduokite arba sunaikinsime

Konotopo miesto meras Artemas Semenikhinas susitikimo metu gyventojams pasakė, kad rusų kariai pateikė ultimatumą – jeigu bus bandoma priešintis, miestas bus sunaikintas.

Okupantai Konotopo merui įsakė pasiduoti ir palikti miestą tuoj pat.

Visgi A. Semenikhinas gyventojus ragino ir toliau nepasiduoti bei kibti į kovą prieš okupantus. Susirinkusi gyventojų minia šaukdami tvirtino, kad jie nepasiduos ir priešinsis rusų kariams.

Rousing speech on the public square by Konotop Mayor Artem Semenikhin, who says Russian forces surrounded the city and delivered an ultimatum: surrender and leave or be destroyed. “I’m for fighting them!” he shouts to a roar of applause and raised fists. pic.twitter.com/fI5KLKwd8z