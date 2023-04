Rusų raketa Dniepre nužudė 2-ejų mergaitę ir jos mamą

Anot minėtos agentūros, ši istorija penktadienį itin sukrėtė ukrainiečius.

Rusai Dnieprui raketomis smogė penktadienio naktį.

Kaip ukrainiečių žurnalistams pasakoja žuvusios moters pusseserė Tatjana, Veronika ir Olga gyveno su mergaitės tėčiu ir Olgos tėvais. Veronikos tėčiui ir Olgos tėvams vos per stebuklą pavyko išvengti žūties.

Tatjana pasakojo, kad pirmąjį sprogimą išgirdo apie 4:30 ryte. Tą naktį Olgos vyras miegojo atskirai kitame kambaryje – būtent tai ir išgelbėjo jo gyvybę.

Olgos tėvai yra sužeisti, jų būklė vertinama kaip vidutiniškai sunki.

Pasak Tatjanos, Olga visą gyvenimą gyveno Dniepro mieste ir nuo tada, kai prasidėjo plataus masto invazija, niekada iš jo nebuvo išvykusi.

Anot Dniepro karinės administracijos, Olga buvo motinystės atostogose ir nuo karo pradžios su vyru persikėlė gyventi kartu su tėvais. Šeima manė, kad apšaudymo metu bus saugiau gyventi privačiame name.

