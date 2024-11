Rusų dronas atakavo Chersono priemiesčius, yra sužeistųjų

Tai pranešė Chersono miesto karinė administracija, kuria remiasi „Ukrinform“.

„Apie 11 val. priešas iš drono atakavo Chersono priemiesčius“, – rašoma pranešime.

Pažymima, kad 42 metų vyras patyrė sprogimo sukeltą traumą. Dabar jis papildomai tiriamas medicinos įstaigoje.

„22 metų vaikinas taip pat buvo sužeistas per priešo bepiločio orlaivio ataką Chersono priemiestyje“, – vėliau „Telegram“ kanale pranešė Chersono miesto karinės administracijos vadovas Romanas Mročko.

Pažymima, kad sužeistasis pats kreipėsi į gydytojus. Preliminariais duomenimis, jis taip pat patyrė sprogimo sukeltą traumą. Nukentėjusysis bus gydomas ambulatoriškai.

Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Chersono priemiestyje – Kindijkos gyvenvietėje – per bepiločio orlaivio ataką buvo sužeistas 50-metis vyras. Antonivkos gyvenvietėje dronas sužeidė 44 metų civilį. Stanislavo kaime per bepiločio orlaivio ataką buvo sužeisti du žmonės. Be to, rusai apšaudė Chersono miesto Dnipro rajoną, buvo sužeista 70 metų moteris, jos būklė sunki.