Rusijos oligarchas Romanas Abramovičius užfiksuotas oro uoste – nuskrido į Maskvą

„Reuters“ pirmadienį darytose nuotraukose matyti, kad oligarchas yra VIP išvykimo salėje Ben Guriono oro uoste netoli Tel Avivo. Jis nufotografuotas prieš pat jam priklausančiam privačiam lėktuvui pakilus į Stambulą.

#Russian oligarch Roman #Abramovich was spotted in the VIP lounge of #TelAviv airport waiting for his business jet to #Turkey. He flew to #Istanbul after it became known that #Israel had no intention of helping #Russians to hide from European and American #sanctions. pic.twitter.com/73OP5KrfgA