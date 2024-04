Rusijos mieste sugriuvo užtvanka, tvinsta namai, evakuojami gyventojai

Dėl potvynio regione buvo įvestas nepaprastasis režimas, buvo evakuoti kai kurių gatvių gyventojai.

Vietos žiniasklaida pranešė, kad savivaldybės tarnybos stiprina užtvanką.

Skaičiuojama, kad potvynis gali paliesti apie keturis tūkstančius namų, Pažymima, kad vanduo plūsta dideliu greičiu, kai kurie namai jau užlieti.

A dam broke in the Russian city of Orsk due to floods



Russian authorities continue to evacuate residents. According to forecasts, at least 20 settlements and about 4 thousand people in the Orenburg region may be affected. pic.twitter.com/UNPBSyrpbn