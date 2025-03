Rusijos kariuomenė intensyviai apšaudė centrinę Chersono dalį

Kaip rašo „Ukrinform“, tai pranešė Chersono miesto karinė administracija.

„Priešas masiškai apšaudė centrinę Chersono dalį“, – sakoma pranešime.

Pažymima, kad šiuo metu žinoma viena nukentėjusįjį. 56 metų vyras nugabentas į ligoninę. Preliminariais duomenimis, jis patyrė sprogimo sukeltą traumą. Jo būklė tiriama.

Dėl apšaudymo mieste iš dalies nutrūko elektros tiekimas, laikinai sustabdytas troleibusų eismas, taip pat žinoma, kad žuvo vienas žmogus, praneša Chersono miesto karinė administracija.

Pasak jos atstovų, apie 12.30 val. Rusijos kariškiai artilerijos ugnimi smogė centrinei Chersono daliai. Pareigūnai taip pat patvirtino informaciją apie sužeistą 56 metų vyrą.

REKLAMA

REKLAMA

Chersono srities karinės administracijos vadovas Oleksandras Prokudinas socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė vaizdo įrašą apie apšaudymo padarinius. Šiuo metu žinoma, kad vienas sužeistasis greitosios medicinos pagalbos automobiliu nuvežtas į ligoninę. Preliminariais duomenimis, dar vienas žmogus žuvo.

REKLAMA

Chersono srities prokuratūra informuoja, kad, tyrimo duomenimis, 2025 metų kovo 27 d. apie 12.40 val. Rusijos kariškiai apšaudė Chersoną iš artilerijos.

Per apšaudymą žuvo moteris, o 56 metų vyras buvo sužeistas, medikai jį nugabeno į ligoninę. Taip pat nukentėjo civilinė infrastruktūra ir transporto priemonės.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl karo nusikaltimo, sukėlusio žmogaus mirtį.

Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, kovo 27-osios rytą Chersone rusų smogiamasis dronas atakavo pagyvenusią moterį – ji žuvo.

Be to, Chersone per Rusijos bepiločio orlaivio ataką buvo sužeista 82 metų moteris.