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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Rusijos GRU įtariama organizavusi padegimą prie gynybos bendrovių Miunchene: sulaikyti 2 įtariamieji

2026-09-26 15:50 / šaltinis: BNS
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2026-09-26 15:50
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Vokietijos tyrėjai įtaria, kad už padegimo prie Miunchene esančių gynybos bendrovių „Rohde & Schwarz“ ir „Helsing“ biurų stovi Rusijos karinės žvalgybos agentūra (GRU).

Vokietijos vėliava (nuotr. 123rf.com)

Vokietijos tyrėjai įtaria, kad už padegimo prie Miunchene esančių gynybos bendrovių „Rohde & Schwarz“ ir „Helsing“ biurų stovi Rusijos karinės žvalgybos agentūra (GRU).

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Apie tai praneša portalas „The Kyiv Independent“, remdamasis leidinio „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ (FAZ) penktadienio pranešimu.

Pasak FAZ šaltinių, padegimas Miunchene įvyko rugsėjo 3 dieną, kai iš pravažiuojančio automobilio į statybvietę netoli „Rohde & Schwarz“ ir „Helsing“ būstinių buvo mesti keli padegamieji užtaisai.

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Žala buvo nedidelė, o gaisras buvo greitai užgesintas.

Vėliau policija sulaikė du Bulgarijos piliečius – 28 metų moterį ir 38 metų vyrą. Manoma, kad jie galėjo būti žemo rango operatyvininkai, užverbuoti Rusijos žvalgybos tarnybų vykdyti diversijas už pinigus.

Vokietijos teisėsaugos pareigūnai padegimą susiejo su GRU. Tai būtų antras toks incidentas per mėnesį, susijęs su įtariama Rusijos žvalgybos veikla: GRU taip pat įtariama rugpjūčio pradžioje rengusi išpuolį Leipcigo oro uoste.

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