Rusija okupuotoje srityje renka šauktinius

Apie tai socialinėje platformoje „Telegram“ pranešė Ukrainos Luhansko regiono karinės administracijos vadovas Oleksijus Charčenko.
„Taip vadinamosios LLR vadovas paskelbė, kad rudenį ir žiemą vyks šaukimas į kariuomenę. Priverstinės mobilizacijos priemonės, kurios iš tikrųjų niekada nesustojo, oficialiai prasidės spalio 1 d. ir tęsis iki metų pabaigos“, – teigė O. Charčenko.
Jis pridėjo, kad vietiniam „gauleiteriui“ pasirašius dekretą, šaukimas į rusų kariuomenę dabar vyks oficialiai.
Rusai į kariuomenę ims vyrus gimusius 2007 m. ir anksčiau, t. y. asmenis nuo 18 metų.
