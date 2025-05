Rusija apšaudė savo karinį orlaivį – žiniasklaida

Pasak „Defense Express“, Rusijos socialiniuose tinkluose ėmė plisti informacija apie tariamą strateginio bombonešio Tu–160 numušimą virš Rusijos teritorijos. Tačiau vėliau pasirodęs vaizdo įrašas šią versiją paneigė.

Filmuotoje medžiagoje matyti, kaip rusų priešlėktuvinė gynyba atidengia ugnį į orlaivį virš Tverės miesto. Lėktuvo siluetas neatitinka Tu–160 formos. Tikėtina, kad tai yra Tu–134 arba Tu–154 tipo karinis transporteris.

Visų pirma „Evergreen Intel“ X paskyroje teigiama, kad tai buvo Tu–134AK, kurio uodegos numeris RA–65996, priklausantis Rusijos oro ir kosmoso pajėgoms.

Incidentas sutapo su kamikadzių dronų ataka. Vietiniuose „Telegram“ kanaluose buvo gausu pranešimų apie dronus ir jų numušimo vaizdo įrašų.

This is a Tu-134. Pic for comparison. https://t.co/z8jdSLBnuC pic.twitter.com/r6GOxbu9vV