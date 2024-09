Ruošiasi blogiausiam: link dar vieno Europos miesto atslenka didžiulė potvynio banga

Prognozuojama, kad Dunojaus upės lygis turėtų dar kilti iki aukščiausio lygio per pastarąjį dešimtmetį. Vengrija ruošiasi lemiamam apsaugos nuo potvynių išbandymui.

Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas potvynių bangą pavadino vienu didžiausių pastarojo meto Vengrijos iššūkių.

Jis įspėjo, kad potvynis Budapešte didžiausią lygį pasieks rugsėjo 21 d. Tikimasi, kad potvynio banga praeis savaitės viduryje.

Potvynio vandenys užliejo poilsio namus Gyor-Moson-Sopron, esančius už 130 km nuo sostinės, sugriovė namus ir jau pareikalavo gyvybių.

Beveik 10 000 darbuotojų ir 15 000 savanorių stiprina apsaugą nuo potvynių Budapešte.

„Vengrija per ankstesnius potvynius išmoko apsaugos nuo potvynių, todėl specialistai ir savanoriai puikiai žino, ką daryti“, – sako V. Orbanas.

