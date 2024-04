„Reuters“ naujienų agentūra rašo, kad Rusijos kontroliuojamame Donecko mieste, kuris yra Ukrainoje, žuvo JAV pilietis R. Bentley. Būtent apie šio amerikiečio mirtį „Telegram“ socialiniame tinkle pranešė Kremliaus propagandos ruporė Margarita Simonian.

Pasak jos, R. Bentley „ten kovojo už mūsų vaikinus“. Tiesa, M. Simonian tiksliai neįvardijo, kaip žuvo amerikietis, kurį rusai laikė karo korespondentu.

Tuo metu „The Daily Beast“ skelbia, kad R. Bentley kartu su rusų kariais bendradarbiavo beveik 10 metų, o savo gimtuosiuose namuose jis taip pat buvo teistas už narkotikų disponavimą.

Kaip minima publikacijoje, dar 2014 m. R. Bentley pasirodė tarptautinių žiniasklaidos priemonių puslapiuose, kur jis su savo kaubojiška skrybėle buvo užfiksuotas kartu su rusų kovotojais. Negana to, „Teksasas“ skleidė Kremliaus propagandą apie neva Ukrainoje esančius „nacius“. Be to, pastebima, kad R. Bentley Rusijos pilietybę gavo dar 2020 m.

Tačiau šį mėnesį buvo paskelbta žinia apie R. Bentley dingimą. Tuo metu jo žmona Liudmila Bentley viešai pareiškė, kad amerikietį pagrobė ir paėmė įkaitu rusų kariai.

„Rusellas buvo žiauriai sulaikytas balandžio 8 d. Aš kreipiuosi į visus daryti viską, kas yra įmanoma, tam, kad mano vyras būtų išgelbėtas. <...> Tikriausiai nebėra daug laiko“, – sakė ji, užsimindama, kad R. Bentley yra Donbaso bei visos Rusijos draugas.

Rusijos propagandistai savo ruožtu tvirtino, kad Bentley dingo priartėjęs prie vienos iš apšaudytų vietų. O gandai apie galima jo šnipinėjimą JAV naudai pasklido po to, kai vienoje iš internetinių svetainių buvo teigiama, kad R. Bentley fotografavo apgadintus pastatus.

Tačiau R. Bentley draugai, įskaitant ir jo žmoną, tokius gandus bandė skubiai paneigti.

Visgi publikacijoje pastebima, kad amerikietį, kuris buvo pasišventęs Rusijai, nužudė rusų kariai, kurie jį palaikė amerikiečių šnipu.